Леганес
    -
    15:00
    03.11.18
    Бутарке
    Атлетико Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 11
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      Леганес - Атлетико Мадрид
      Чемпионат Испании - 3 ноября 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Леганес – Атлетико Мадрид на Eurosport.ru! 3 ноября 2018 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маурисио Пеллегрино или Диего Симеоне? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Леганес и Атлетико Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Леганес и Атлетико Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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