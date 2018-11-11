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      Барселона - Реал Бетис
      Чемпионат Испании - 11 ноября 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Реал Бетис на Eurosport.ru! 11 ноября 2018 года в 18:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрнесто Вальверде или Кике Сетьен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Реал Бетис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Барселона и Реал Бетис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Неоптимальная «Барселона» все равно лидирует в чемпионате с трехочковым отрывом, а «Бетис» застрял где-то в болоте. Каталония, оформляй форы.

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