Вильярреал
    -
    18:15
    04.11.18
    Эстадио де ла Серамика
    Леванте
      Чемпионат Испании • Тур 11
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      Вильярреал - Леванте
      Чемпионат Испании - 4 ноября 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Вильярреал – Леванте на Eurosport.ru! 4 ноября 2018 года в 18:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хавьер Кальеха или Пако Лопес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вильярреал и Леванте и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вильярреал и Леванте, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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