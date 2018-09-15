Поделиться
- 2-ой тайм
- Garcés90'
- Энрик87'
- ДиопКардона80'
- ЭрнандесGarcés71'
- ЛемарКорреа59'
- МильяЭскаланте57'
- ШарлесЭнрик57'
- Диоп54'
- Годин51'
- 1-ый тайм
- Коке39'
- Шарлес16'
Перед матчем
Онлайн
Атлетико Мадрид - Эйбар
Чемпионат Испании - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Атлетико Мадрид – Эйбар на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Диего Симеоне или Хосе Луис Мендилибар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетико Мадрид и Эйбар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Атлетико Мадрид и Эйбар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет