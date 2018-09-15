Атлетико Мадрид
Завершено
0
1
-
1
0
14:00
15.09.18
Ванда Метрополитано
Эйбар
Чемпионат Испании • Тур 4
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Атлетико Мадрид
  • Эйбар
  • Garcés
    90'
  • Энрик
    87'
  • ДиопКардона
    80'
  • ЭрнандесGarcés
    71'
  • ЛемарКорреа
    59'
  • МильяЭскаланте
    57'
  • ШарлесЭнрик
    57'
  • Диоп
    54'
  • Годин
    51'
  • 1-ый тайм
  • Атлетико Мадрид
  • Эйбар
  • Коке
    39'
  • Шарлес
    16'
Перед матчем

Онлайн
Атлетико Мадрид - Эйбар
Чемпионат Испании - 15 сентября 2018

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Атлетико Мадрид – Эйбар на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Диего Симеоне или Хосе Луис Мендилибар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетико Мадрид и Эйбар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Атлетико Мадрид и Эйбар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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