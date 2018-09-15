Атлетик Бильбао
Завершено
0
1
-
1
0
21:45
15.09.18
Сан-Мамес
Реал Мадрид
Чемпионат Испании • Тур 4
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Атлетик Бильбао
  • Реал Мадрид
  • Симон
    90'
  • Васкес
    87'
  • Карвахаль
    85'
  • БеньятРико
    81'
  • Беньят
    79'
  • УильямсСан-Хосе
    76'
  • БэйлВаскес
    75'
  • Берчиче
    72'
  • Андер Капа
    68'
  • Иско
    63'
  • МодричИско
    61'
  • Дани Гарсия
    60'
  • МуниаинАндер Капа
    54'
  • Перерыв
  • Атлетик Бильбао
  • Реал Мадрид
  • СебальосКаземиро
    45'
  • 1-ый тайм
  • Атлетик Бильбао
  • Реал Мадрид
  • Альварес
    45'
  • Муниаин
    32'
Перед матчем

Онлайн
Атлетик Бильбао - Реал Мадрид
Чемпионат Испании - 15 сентября 2018

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Атлетик Бильбао – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Эдуардо Бериссо или Хулен Лопетеги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетик Бильбао и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Атлетик Бильбао и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Владислав Прусов
Главное 
#гол#марсело#пас
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Скоро выходит новая FIFA. Купи и проверь кто сильнее – «Атлетик» или «Реал» –на компе или приставке.

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Лайв вел Владислав Прусов. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!

  • Закончился 2-ой тайм
90+4'

ВСЕ! «Реал» поправил дела во втором тайме и отыгрался благодаря голу Иско, но после этого забыл о моментах. «Атлетик» полностью переиграл мадридцев в первом тайме, но во втором часто скандалил и допускал много брака впереди.

90+3' 

Де Маркос дернул Рамоса за руку и выручил для команды еще несколько секунд, не дав развить новую атаку.

  • Унаи Симон
    Желтая карточкаУнаи СимонАтлетик БильбаоСимон слишком долго разбегался, чтобы вынести мяч от ворот и заслужил желтую от арбитра.
    В этом матчеСэйвы6Желтые карточки1Штрафные удары3
90+2'

Симон слишком долго разбегался, чтобы вынести мяч от ворот и заслужил желтую от арбитра.

90+1'

Судья остановился на трех добавленных минутах.

90' 

Рауль Гарсия вновь втолкнулся с Каземиро и отомстил ему за мерзкие провокации. Фол.

88' 

Несмотря на то, что «Реал» сфолил шесть раз, а «Атлетик» – 17, у мадридцев три предупреждения – на два меньше, чем у басков.

  • Лукас Васкес
    Желтая карточкаЛукас ВаскесРеал МадридВаскес не дотянулся до мяча и лежа дал по ногам Дани Гарсии – очередной горчичник.
    В этом матчеЖелтые карточки1Фолы1
87'

Васкес не дотянулся до мяча и лежа дал по ногам Дани Гарсии – очередной горчичник.

86' 

Симон – лучший игрок матча, безусловно. Только гол на последних минутах может переплюнуть потрясную игру нового кипера басков.

  • Дани Карвахаль
    Желтая карточкаДани КарвахальРеал МадридКарвахаль нагло напрыгнул на Рауля Гарсию и получил отложенную желтую.
    В этом матчеВ створ1Желтые карточки1Фолы1
85'

Карвахаль нагло напрыгнул на Рауля Гарсию и получил отложенную желтую.

84' 

Васкес пробивал через защиту басков, но Рико поставил тому корпус и отобрал мяч.

83' 

Альварес, который уже имеет предупреждение, в центральном полукруге скосил Асенсио и улегся на газон – свело ногу.

82' 

Марсело! Подкараулил отскок, но мяч срезался с его ноги и улетел на фанатку.

  • Микель Рико
    УшелБеньятАтлетик БильбаоВот и саб: Рико проведет на поле последние 10 минут, а Беньят пошел отдыхать.
    В этом матчеЖелтые карточки1Фолы1Штрафные удары1
  • Микель Рико
    ВышелМикель РикоАтлетик Бильбао
81'

Вот и саб: Рико проведет на поле последние 10 минут, а Беньят пошел отдыхать.

80' 

Сан Хосе! Ворвался в штрафную и на паузе убрал Варана, но замедлил с ударом и потерял мяч.

79' 

Бериссо готовит последнюю замену – затяжка времени в добавленное не педвидится.

  • Беньят
    Желтая карточкаБеньятАтлетик БильбаоБеньят зацепил ногу Иско и сорвал атаку. От болельщиков он получил репсект за грамотный срыв атаки, а от арбитра – карточку.
    В этом матчеЖелтые карточки1Фолы1Штрафные удары1
78'

Беньят зацепил ногу Иско и сорвал атаку. От болельщиков он получил репсект за грамотный срыв атаки, а от арбитра – карточку.

  • Лукас Васкес
    УшелГарет БэйлРеал МадридЗа минуту до этого вышел Лукас Васкес, который только что бездарно прострелил и лучше бы вообще выходил.
    В этом матчеГолевые передачи1В створ1Фолы1Фолы против2
  • Лукас Васкес
    ВышелЛукас ВаскесРеал Мадрид
77'

За минуту до этого вышел Лукас Васкес, который только что бездарно прострелил и лучше бы вообще выходил.

76' 

Судя по всему, Бериссо согласен на деление очков, потому поменял напа на опорника/центрдэфа.

  • Микель Сан-Хосе
    УшелИньяки УильямсАтлетик БильбаоСан Хосе вышел вместо Уильямса. Теперь за «Атлетик» целый город. Ха!
    В этом матчеГолевые передачи1Заблокированный удар1Фолы2Мимо3
  • Микель Сан-Хосе
    ВышелМикель Сан-ХосеАтлетик Бильбао
75'

Сан Хосе вышел вместо Уильямса. Теперь за «Атлетик» целый город. Ха!

74' 

Просто #Марсело – просто бразилец.

73' 

Рамос подошел к мячу и зарядил с точки нарушения на трибуны.

  • Юрий Берчиче
    Желтая карточкаЮрий БерчичеАтлетик БильбаоСудья наградил Берчиче желтой карточкой – повезло, что не красной.
    В этом матчеВ створ2Желтые карточки1Фолы1Штрафные удары1
72'

Судья наградил Берчиче желтой карточкой – повезло, что не красной.

72' 

ИСКО! На противоходе убрал Берчиче и выходил бы один на один, если б Юри не снес соперника.

71'

УИЛЬЯМС! «Атлетик» первый раз огрызнулся во втором тайме. Сначала они организовали пару ударов по футбикам «Реала», а потом Иньяки метил в девятку, но мимо.

70' 

Лопетеги полностью угадал с заменами: Каземиро вывел игроков «Атлетика» из психического равновесия, а Иско сравнял счет. Отличная работа, Хулен.

69'

СИМОН! Что этот парень творит сегодня? Асенсио бил в упор, но кипер снова среагировал на удар.

  • Андер Капа
    Желтая карточкаАндер КапаАтлетик БильбаоКапа слишком яро просил пенальти и схватил желтую.
    В этом матчеЖелтые карточки1
68'

Капа слишком яро просил пенальти и схватил желтую.

67' 

Во втором тайме «Реал» перебил «Атлетик» и устранил все реактивные контрвыпады – Лопетеги поработал в раздевалке.

66' 

#гол Иско.

65' 

Бэйл нашел забивную голову Иско и выложил мяч ему в голову – испанец метнул мяч в сетку.

  • Иско
    ГолИскоРеал МадридГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ!!! ИСКО! ПЕРВЫМ КАСАНИЕМ!
    В этом матчеГолы1В створ1
64'

ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ!!!

ИСКО! ПЕРВЫМ КАСАНИЕМ!

Isco Real Madrid
63' 

Каземиро вышел на замену и разжег конфликт со всеми игроками «Атлетика». К нему уже подходят втроем и базарят за правду.

  • Иско
    УшелЛука МодричРеал МадридЛопетеги освежил игру и выпустил Иско вместо Модрича.
    В этом матчеЗаблокированный удар2Фолы2Фолы против2
  • Иско
    ВышелИскоРеал Мадрид
62'

Лопетеги освежил игру и выпустил Иско вместо Модрича.

  • Дани Гарсия
    Желтая карточкаДани ГарсияАтлетик БильбаоНа поле началась мясорубка, потому что каждую минуту игроки исподтишка фоллят друг на друге, а потом образуют столпотворение и выясняют, кто прав. Желтая досталась Дани Гарсии.
    В этом матчеЖелтые карточки1Фолы1
61'

На поле началась мясорубка, потому что каждую минуту игроки исподтишка фоллят друг на друге, а потом образуют столпотворение и выясняют, кто прав. Желтая досталась Дани Гарсии.

60'

СИМОН! СИМОН! СИМОН! Бэйл исполнил стандарт, баск парировал перед собой – Рамос добивал из вратарской, но Симон сократил расстояние и спас команду.

59' 

По-хорошему, Каземиро должен получать горчичник, но арбитр сделал вид, что не видел эпизод.

58' 

Интересно! Гарсия срезал под корень Каземиро, который быстро разыграл мяч, а потом ответил Раулю тычком в бок.

57' 

Тренеры «Реала» показывают бумажку со схемой для Исок, который уже переоделся и скоро выйдет на поле.

56'

Каземиро отдал глупейшую передачу на Бэйла, который попал в метровый офсайд. Неужели не видел?

55'

А Муньиаина все-таки посадили на лавку. Андер Капа теперь топчет газон «Сан-Мамеса».

54' 

В запасе у «Реала» затесался Мариано Диас. Бензема сегодня напомнил себя образца прошлого сезона, поэтому замена вероятна.

53' 

Карвахаль подошел и извинился перед Икером – Муниаин покинул пределы поля сам. Вернется он в игру.

52' 

Пошла жарень. Гарсия ополчился на Карвахаля, от которого теперь досталось Муниаину.

51' 

Уильямс ускорился за мячом до боковой, выиграл забег у дэфа и оставил мяч в поле, но первый к нему подоспел Кроос.

50' 

Карвахаль психанул и выбил мяч из рук Гарсии. Заодно отвесил Раулю по затылку.

49' 

Бензема неудачно принял мяч, и он отскочил на пару метров от Карима. Игрок «Атлетика» поставил корпус и отнял владение в центре поля.

48' 

Муниаин завершил атаку из 11 непрерывных передач за 26 секунд от 11 игроков «Атлетика». Гвардиола бы ими гордился.

  • Каземиро
    УшелДани СебальосРеал МадридЛопетеги углядел провалы в центре и заменил Себальоса на Каземиро – здравое решение.
    В этом матчеФолы против2Штрафные удары1
  • Каземиро
    ВышелКаземироРеал Мадрид
47'

Лопетеги углядел провалы в центре и заменил Себальоса на Каземиро – здравое решение.

  • 2-ой тайм
46'

Второй тайм стартовал. «Реал» шурует мозгами, чтобы поменять исход встречи.

 

Ну Марсело – жук! Растопырил ножки и унизил соперника, сделав такой #пас

 

Скоро выходит новая FIFA. Купи и проверь кто сильнее – «Атлетик» или «Реал» –на компе или приставке.

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  • Закончился 1-ый тайм
45'

ВСЕ! Судья ничего не добавил к первому тайму. «Атлетик» наказал «Реал» в контратаке, которых у них было достаточно в первые 45 минут. Мадридцы же довольствуются только ударом Асенсио.

  • Йераи Альварес
    Желтая карточкаЙераи АльваресАтлетик БильбаоВот и первая желтая. Альварес записал имя в протокол.
    В этом матчеЖелтые карточки1Фолы3
44'

Вот и первая желтая. Альварес записал имя в протокол.

42' 

Марсело обыгрывает на своей половине поля. Рискованно, но эффектно и эффективно. Теперь бы в атаке так же.

41' 

Что ж, пока «Реал» не проходит проверку на крепость без Роналду в матче с неплохим клубом. Бэйл не вытягивает роль Криша.

40' 

Рамос смотрится мелким мальчиком по сравнению с Вараном, который тащит оборону «Реала». Через его фланг «Атлетик» не пытается атаковать.

39' 

«Реал» попер вперед и рассчитывает на ударную концовку первого тайма, но как же «Атлетик» резв в контратаке сегодня.

38'

СИМОН! Среагировал на рикошет и перевел мяч сторону. У сменщика Кепы уже два сэйва – кто следующий выложит 80 лямов?

37'

А, нет. Гол «Атлетика» отменили из-за положения вне игры – VAR подтвердил офсайд.

36' 

ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ!!!

«РЕАЛ ПРОПУСКАЕТ ЕЩЕ!

35' 

«Атлетик» наиграл на гол в первом тайме, потому что «Реал» смотрелся уж слишком по-левантевски в первой половине.

34' 

#гол Муньяина.

33' 

Нет, это Муниаин забил! Де Маркос поддержал атаку и пульнул на Уильямса – тот не забил, зато Муньяин сработал на добивании.

  • Икер Муниаин
    ГолИкер МуниаинАтлетик БильбаоГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ!!! УИЛЬЯМС! ВНЕСЛИ В СЕТКУ!
    В этом матчеГолы1В створ1Фолы против1
32'

ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ!!!

УИЛЬЯМС! ВНЕСЛИ В СЕТКУ!

iñaki williams
30' 

Бэйл и Асенсио поменялись флангами, поэтому для Де Маркоса появление на правом краю оказалось неожиданным, и баск не успел за валлийцем. На этот раз пронесло.

29'

АСЕНСИО! Дэф «Атлетика» смахнул мяч на Марко, который снова показал блистательный удар, но Симон вытащил выстрел слету.

28' 

Место Кепы в «Атлетике» занял Симон, который в первых двух матчах не портачил и пока на время заслужил приставку дон.

27' 

В последние минуты «Реал» отодвинул мяч от ворот и переместился к площадке Симона.

26'

Асенсио прострелил вдоль ворот, но субтильным плечом залез в офсайд, о чем сигнализировал лайнсмен.

25' 

Бэйл, который сиял в прошлых матчах и взял звание лучшего игрока августа, уныло трясет хвостиком на фланге и скучает без мяча.

24' 

Пока Куртуа – самый заметный в составе «Реала». Просто потому, что мяч часто летает возле него или скачет к нему.

23' 

Мало того, что «Реал» совсем заглох в атаке, так еще и оголяет норы для «Атлетика» в обороне. Тухленько, мадридцы.

22'

БЕРЧИЧЕ! «Атлетик» снова погнал в быструю контру, Юри подключился и шазамнул по воротам. Куртуа отбил ногами снова в бутсы защитника, но со второй попытки Юри угодил в руки киперу.

21' 

Единственный шанс остановить Модрича – стянуть с него футболку и свалить на газон. Рауль Гарсия так и поступил.

20' 

СУСАЕТА, СУСАЕТА! Вдвоем с Уильямсом выбежал в атаку, и если бы он послал мяч на Иньяки через Варана, то форвард расстреливал бы ворота Куртуа. Но Рафаэль шикарен в перехвате.

19' 

Марсело успевает заниматься сразу несколькими делами в матче. Пошел скидывать аут и перекинулся парой фраз с коучем Бильбао. Гений? Гений.

18' 

Бензема стоял к воротам спиной и в таком положении получил мяч. Он развернулся и махнул с левой – выше перекладины.

17' 

Пока «Атлетик» пользуется тем, что «Реал» не успевает вернуться назад после позиционок. Мадридцы ограничиваются лишь перепасовками около штрафной.

15'

СУСАЕТА! А вот это уже опасно. Баск проник в штрафную и что есть мочи долбанул в ближний – мяч облизнул внешнюю сторону сетки.

14' 

УИЛЬЯМС! Снова оперативно воспользовался свободным пространством и шлепнул с линии штрафной в дальний – Варан здоров закрыл ворота, но Иньяки все равно промахнулся.

13'

Стукнула 14-я минута, а «Реал» уже выполнил 130 передач – «Атлетик» в два раза меньше.

12' 

Рамос жестко встретил Сусаету и вернул «Реалу» мяч, за что снова получил дозу ненависти. По-моему, Серхио ей питается.

11' 

Гарсия оторвался от дэфа и нашел свободную зону для Иньяки, но пас покатился в руки Куртуа.

10' 

Команды провели два быстрых выпада, но сначала Уильямс затормозил атаку, а затем Бензема не зацепился за мяч.

9' 

Очень инетерсно, как Юри Берчиче встретят на стадионе «Сосьедада». Парень рубился в Сан-Себастьяне, ушел в «ПСЖ», где ничего не срослось и теперь оказался в составе принципиального соперника.

Yuri Berchiche (PSG) face à Bordeaux
8' 

Кроос увидел свободного Модрича на правом фланге, но вонзил мяч точно в направление Берчиче.

7' 

Гарсия получил мяч впереди и эгоистично им распорядился, пальнув в небеса. Уильямс развел руками и скорчил недовольную гримасу.

6' 

Рамос сначала оттеснил Уильямса от мяча, а потом Иньяки еще раз вступил в борьбу и уронил Серхио. Фаны «Атлетика» обеспечили для Рамоса оглушительный свист.

5' 

В матче с «Хетафе» Себальос парил в опорной зоне, а сейчас играет чуть ли не второго нападающего. Дани ближе всех расположился к Бензема на первых порах.

4' 

Рауль Гарсия ускорился за неточным пасом партнера и напряг Варана, который от греза выбил мяч за боковую.

3' 

На «Сан-Мамесе» «Реал» не проигрывает уже три встречи, но в прошлом году ныне самый дорогой кипер в мире Кепа Арризабалага заработал для басков ничью.

2' 

МОДРИЧ! «Реал» разыграл трехходовку: Бэйл вырезал длинную передачу на Иско, который в касание дал на Модрича – удар Луки заблокировали.

  • 1-ый тайм
1'

Матч начался. У клавиатуры Владислав Прусов. Поехали!

 

В отличие от «Реала», «Атлетик» сыграл всего два тура. В их кармане одна победа и ничья.

 

«Реал» сминал всех в стартовых трех турах Примеры. Только с «Хетафе» мадридцы не добились разгромной победы – 2:0.

 

Карим Бензема поразил ворота четырежды, при этом ударил в створ пять раз. В прошлом году французу понадобилось 19 игр и девять выстрелов по воротам, чтобы забит то же количество мячей.

 

Всем привет! Наконец-то у «Реала» в календаре стоит крепкий клуб. Матч с «Атлетиком» покажет, что «галактикос» придумают и чего стоят без Роналду.

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