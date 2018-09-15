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- 2-ой тайм
- Симон90'
- Васкес87'
- Карвахаль85'
- БеньятРико81'
- Беньят79'
- УильямсСан-Хосе76'
- БэйлВаскес75'
- Берчиче72'
- Андер Капа68'
- Иско63'
- МодричИско61'
- Дани Гарсия60'
- МуниаинАндер Капа54'
- Перерыв
- СебальосКаземиро45'
- 1-ый тайм
- Альварес45'
- Муниаин32'
Перед матчем
Онлайн
Атлетик Бильбао - Реал Мадрид
Чемпионат Испании - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Атлетик Бильбао – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Эдуардо Бериссо или Хулен Лопетеги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетик Бильбао и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Атлетик Бильбао и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
#гол#марсело#пас
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Скоро выходит новая FIFA. Купи и проверь кто сильнее – «Атлетик» или «Реал» –на компе или приставке.
Лайв вел Владислав Прусов. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!
ВСЕ! «Реал» поправил дела во втором тайме и отыгрался благодаря голу Иско, но после этого забыл о моментах. «Атлетик» полностью переиграл мадридцев в первом тайме, но во втором часто скандалил и допускал много брака впереди.
Де Маркос дернул Рамоса за руку и выручил для команды еще несколько секунд, не дав развить новую атаку.
Симон слишком долго разбегался, чтобы вынести мяч от ворот и заслужил желтую от арбитра.
Судья остановился на трех добавленных минутах.
Рауль Гарсия вновь втолкнулся с Каземиро и отомстил ему за мерзкие провокации. Фол.
Несмотря на то, что «Реал» сфолил шесть раз, а «Атлетик» – 17, у мадридцев три предупреждения – на два меньше, чем у басков.
Васкес не дотянулся до мяча и лежа дал по ногам Дани Гарсии – очередной горчичник.
Симон – лучший игрок матча, безусловно. Только гол на последних минутах может переплюнуть потрясную игру нового кипера басков.
Карвахаль нагло напрыгнул на Рауля Гарсию и получил отложенную желтую.
Васкес пробивал через защиту басков, но Рико поставил тому корпус и отобрал мяч.
Альварес, который уже имеет предупреждение, в центральном полукруге скосил Асенсио и улегся на газон – свело ногу.
Марсело! Подкараулил отскок, но мяч срезался с его ноги и улетел на фанатку.
Вот и саб: Рико проведет на поле последние 10 минут, а Беньят пошел отдыхать.
Сан Хосе! Ворвался в штрафную и на паузе убрал Варана, но замедлил с ударом и потерял мяч.
Бериссо готовит последнюю замену – затяжка времени в добавленное не педвидится.
Беньят зацепил ногу Иско и сорвал атаку. От болельщиков он получил репсект за грамотный срыв атаки, а от арбитра – карточку.
За минуту до этого вышел Лукас Васкес, который только что бездарно прострелил и лучше бы вообще выходил.
Судя по всему, Бериссо согласен на деление очков, потому поменял напа на опорника/центрдэфа.
Сан Хосе вышел вместо Уильямса. Теперь за «Атлетик» целый город. Ха!
Просто #Марсело – просто бразилец.
Рамос подошел к мячу и зарядил с точки нарушения на трибуны.
Судья наградил Берчиче желтой карточкой – повезло, что не красной.
ИСКО! На противоходе убрал Берчиче и выходил бы один на один, если б Юри не снес соперника.
УИЛЬЯМС! «Атлетик» первый раз огрызнулся во втором тайме. Сначала они организовали пару ударов по футбикам «Реала», а потом Иньяки метил в девятку, но мимо.
Лопетеги полностью угадал с заменами: Каземиро вывел игроков «Атлетика» из психического равновесия, а Иско сравнял счет. Отличная работа, Хулен.
СИМОН! Что этот парень творит сегодня? Асенсио бил в упор, но кипер снова среагировал на удар.
Капа слишком яро просил пенальти и схватил желтую.
Во втором тайме «Реал» перебил «Атлетик» и устранил все реактивные контрвыпады – Лопетеги поработал в раздевалке.
#гол Иско.
Бэйл нашел забивную голову Иско и выложил мяч ему в голову – испанец метнул мяч в сетку.
ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ!!!
ИСКО! ПЕРВЫМ КАСАНИЕМ!
Каземиро вышел на замену и разжег конфликт со всеми игроками «Атлетика». К нему уже подходят втроем и базарят за правду.
Лопетеги освежил игру и выпустил Иско вместо Модрича.
На поле началась мясорубка, потому что каждую минуту игроки исподтишка фоллят друг на друге, а потом образуют столпотворение и выясняют, кто прав. Желтая досталась Дани Гарсии.
СИМОН! СИМОН! СИМОН! Бэйл исполнил стандарт, баск парировал перед собой – Рамос добивал из вратарской, но Симон сократил расстояние и спас команду.
По-хорошему, Каземиро должен получать горчичник, но арбитр сделал вид, что не видел эпизод.
Интересно! Гарсия срезал под корень Каземиро, который быстро разыграл мяч, а потом ответил Раулю тычком в бок.
Тренеры «Реала» показывают бумажку со схемой для Исок, который уже переоделся и скоро выйдет на поле.
Каземиро отдал глупейшую передачу на Бэйла, который попал в метровый офсайд. Неужели не видел?
А Муньиаина все-таки посадили на лавку. Андер Капа теперь топчет газон «Сан-Мамеса».
В запасе у «Реала» затесался Мариано Диас. Бензема сегодня напомнил себя образца прошлого сезона, поэтому замена вероятна.
Карвахаль подошел и извинился перед Икером – Муниаин покинул пределы поля сам. Вернется он в игру.
Пошла жарень. Гарсия ополчился на Карвахаля, от которого теперь досталось Муниаину.
Уильямс ускорился за мячом до боковой, выиграл забег у дэфа и оставил мяч в поле, но первый к нему подоспел Кроос.
Карвахаль психанул и выбил мяч из рук Гарсии. Заодно отвесил Раулю по затылку.
Бензема неудачно принял мяч, и он отскочил на пару метров от Карима. Игрок «Атлетика» поставил корпус и отнял владение в центре поля.
Муниаин завершил атаку из 11 непрерывных передач за 26 секунд от 11 игроков «Атлетика». Гвардиола бы ими гордился.
Лопетеги углядел провалы в центре и заменил Себальоса на Каземиро – здравое решение.
Второй тайм стартовал. «Реал» шурует мозгами, чтобы поменять исход встречи.
Ну Марсело – жук! Растопырил ножки и унизил соперника, сделав такой #пас
Скоро выходит новая FIFA. Купи и проверь кто сильнее – «Атлетик» или «Реал» –на компе или приставке.
ВСЕ! Судья ничего не добавил к первому тайму. «Атлетик» наказал «Реал» в контратаке, которых у них было достаточно в первые 45 минут. Мадридцы же довольствуются только ударом Асенсио.
Вот и первая желтая. Альварес записал имя в протокол.
Марсело обыгрывает на своей половине поля. Рискованно, но эффектно и эффективно. Теперь бы в атаке так же.
Что ж, пока «Реал» не проходит проверку на крепость без Роналду в матче с неплохим клубом. Бэйл не вытягивает роль Криша.
Рамос смотрится мелким мальчиком по сравнению с Вараном, который тащит оборону «Реала». Через его фланг «Атлетик» не пытается атаковать.
«Реал» попер вперед и рассчитывает на ударную концовку первого тайма, но как же «Атлетик» резв в контратаке сегодня.
СИМОН! Среагировал на рикошет и перевел мяч сторону. У сменщика Кепы уже два сэйва – кто следующий выложит 80 лямов?
А, нет. Гол «Атлетика» отменили из-за положения вне игры – VAR подтвердил офсайд.
ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ!!!
«РЕАЛ ПРОПУСКАЕТ ЕЩЕ!
«Атлетик» наиграл на гол в первом тайме, потому что «Реал» смотрелся уж слишком по-левантевски в первой половине.
#гол Муньяина.
Нет, это Муниаин забил! Де Маркос поддержал атаку и пульнул на Уильямса – тот не забил, зато Муньяин сработал на добивании.
ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ!!!
УИЛЬЯМС! ВНЕСЛИ В СЕТКУ!
Бэйл и Асенсио поменялись флангами, поэтому для Де Маркоса появление на правом краю оказалось неожиданным, и баск не успел за валлийцем. На этот раз пронесло.
АСЕНСИО! Дэф «Атлетика» смахнул мяч на Марко, который снова показал блистательный удар, но Симон вытащил выстрел слету.
Место Кепы в «Атлетике» занял Симон, который в первых двух матчах не портачил и пока на время заслужил приставку дон.
В последние минуты «Реал» отодвинул мяч от ворот и переместился к площадке Симона.
Асенсио прострелил вдоль ворот, но субтильным плечом залез в офсайд, о чем сигнализировал лайнсмен.
Бэйл, который сиял в прошлых матчах и взял звание лучшего игрока августа, уныло трясет хвостиком на фланге и скучает без мяча.
Пока Куртуа – самый заметный в составе «Реала». Просто потому, что мяч часто летает возле него или скачет к нему.
Мало того, что «Реал» совсем заглох в атаке, так еще и оголяет норы для «Атлетика» в обороне. Тухленько, мадридцы.
БЕРЧИЧЕ! «Атлетик» снова погнал в быструю контру, Юри подключился и шазамнул по воротам. Куртуа отбил ногами снова в бутсы защитника, но со второй попытки Юри угодил в руки киперу.
Единственный шанс остановить Модрича – стянуть с него футболку и свалить на газон. Рауль Гарсия так и поступил.
СУСАЕТА, СУСАЕТА! Вдвоем с Уильямсом выбежал в атаку, и если бы он послал мяч на Иньяки через Варана, то форвард расстреливал бы ворота Куртуа. Но Рафаэль шикарен в перехвате.
Марсело успевает заниматься сразу несколькими делами в матче. Пошел скидывать аут и перекинулся парой фраз с коучем Бильбао. Гений? Гений.
Бензема стоял к воротам спиной и в таком положении получил мяч. Он развернулся и махнул с левой – выше перекладины.
Пока «Атлетик» пользуется тем, что «Реал» не успевает вернуться назад после позиционок. Мадридцы ограничиваются лишь перепасовками около штрафной.
Павел Городницкий считает, что Лука зачеркнет серию побед в «Золотом мяче» между Роналду и Месси. Прав или нет?
СУСАЕТА! А вот это уже опасно. Баск проник в штрафную и что есть мочи долбанул в ближний – мяч облизнул внешнюю сторону сетки.
УИЛЬЯМС! Снова оперативно воспользовался свободным пространством и шлепнул с линии штрафной в дальний – Варан здоров закрыл ворота, но Иньяки все равно промахнулся.
Стукнула 14-я минута, а «Реал» уже выполнил 130 передач – «Атлетик» в два раза меньше.
Рамос жестко встретил Сусаету и вернул «Реалу» мяч, за что снова получил дозу ненависти. По-моему, Серхио ей питается.
Гарсия оторвался от дэфа и нашел свободную зону для Иньяки, но пас покатился в руки Куртуа.
Команды провели два быстрых выпада, но сначала Уильямс затормозил атаку, а затем Бензема не зацепился за мяч.
Очень инетерсно, как Юри Берчиче встретят на стадионе «Сосьедада». Парень рубился в Сан-Себастьяне, ушел в «ПСЖ», где ничего не срослось и теперь оказался в составе принципиального соперника.
Кроос увидел свободного Модрича на правом фланге, но вонзил мяч точно в направление Берчиче.
Гарсия получил мяч впереди и эгоистично им распорядился, пальнув в небеса. Уильямс развел руками и скорчил недовольную гримасу.
Рамос сначала оттеснил Уильямса от мяча, а потом Иньяки еще раз вступил в борьбу и уронил Серхио. Фаны «Атлетика» обеспечили для Рамоса оглушительный свист.
В матче с «Хетафе» Себальос парил в опорной зоне, а сейчас играет чуть ли не второго нападающего. Дани ближе всех расположился к Бензема на первых порах.
Рауль Гарсия ускорился за неточным пасом партнера и напряг Варана, который от греза выбил мяч за боковую.
На «Сан-Мамесе» «Реал» не проигрывает уже три встречи, но в прошлом году ныне самый дорогой кипер в мире Кепа Арризабалага заработал для басков ничью.
МОДРИЧ! «Реал» разыграл трехходовку: Бэйл вырезал длинную передачу на Иско, который в касание дал на Модрича – удар Луки заблокировали.
Матч начался. У клавиатуры Владислав Прусов. Поехали!
В отличие от «Реала», «Атлетик» сыграл всего два тура. В их кармане одна победа и ничья.
«Реал» сминал всех в стартовых трех турах Примеры. Только с «Хетафе» мадридцы не добились разгромной победы – 2:0.
Карим Бензема поразил ворота четырежды, при этом ударил в створ пять раз. В прошлом году французу понадобилось 19 игр и девять выстрелов по воротам, чтобы забит то же количество мячей.
Евгения Лариошкина по полочкам разложила о том, чего нам стоит ждать от нового сезона Примеры.
Модрич попался на неуплате налогов, а у тебя с дополнительной прибылью проблем не будет даже с покупкой жвачки в продуктовом.
Всем привет! Наконец-то у «Реала» в календаре стоит крепкий клуб. Матч с «Атлетиком» покажет, что «галактикос» придумают и чего стоят без Роналду.