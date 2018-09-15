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- 2-ой тайм
- Батшуайи90'
- Лопес81'
- БудебузЛо Сельсо78'
- ЧерышевБатшуайи78'
- Гуардадо77'
- Диахаби76'
- Паулиста74'
- СанабрияЛимонес68'
- ТорресГуэдеш63'
- ИнуиХоакин63'
- Пиччини62'
- 1-ый тайм
- Санабрия36'
- Парехо31'
- Торрес16'
- КондогбиаВасс14'
Перед матчем
Онлайн
Валенсия - Реал Бетис
Чемпионат Испании - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Валенсия – Реал Бетис на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Марселино Гарсия Тораль или Кике Сетьен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Валенсия и Реал Бетис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Валенсия и Реал Бетис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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