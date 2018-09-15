Валенсия
    Завершено
    0
    0
    -
    0
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    19:30
    15.09.18
    Месталья
    Реал Бетис
      Чемпионат Испании • Тур 4
      КалендарьТаблица
      • 2-ой тайм
      • Валенсия
      • Реал Бетис
      • Батшуайи
        90'
      • Лопес
        81'
      • БудебузЛо Сельсо
        78'
      • ЧерышевБатшуайи
        78'
      • Гуардадо
        77'
      • Диахаби
        76'
      • Паулиста
        74'
      • СанабрияЛимонес
        68'
      • ТорресГуэдеш
        63'
      • ИнуиХоакин
        63'
      • Пиччини
        62'
      • 1-ый тайм
      • Валенсия
      • Реал Бетис
      • Санабрия
        36'
      • Парехо
        31'
      • Торрес
        16'
      • КондогбиаВасс
        14'
      Перед матчем

      Онлайн
      Валенсия - Реал Бетис
      Чемпионат Испании - 15 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Валенсия – Реал Бетис на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марселино Гарсия Тораль или Кике Сетьен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Валенсия и Реал Бетис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Валенсия и Реал Бетис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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