Реал Сосьедад
Завершено
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-
2
0
17:15
15.09.18
Аноэта
Барселона
Чемпионат Испании • Тур 4
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Реал Сосьедад
  • Барселона
  • Умтити
    87'
  • ИльяррамендиМерино
    82'
  • ПардоСангалли
    82'
  • ДембелеВидаль
    77'
  • СурутусаБаутиста
    73'
  • Дембеле
    66'
  • Суарес
    63'
  • РафаБускетс
    57'
  • Перерыв
  • Реал Сосьедад
  • Барселона
  • СемедуКоутиньо
    45'
  • 1-ый тайм
  • Реал Сосьедад
  • Барселона
  • Ильярраменди
    43'
  • Элустондо
    12'
Перед матчем

Онлайн
Реал Сосьедад - Барселона
Чемпионат Испании - 15 сентября 2018

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Сосьедад – Барселона на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 17:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Асьер Гаритано Агирресабаль или Эрнесто Вальверде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Сосьедад и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Сосьедад и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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Eurosport Team
Главное 
#гол
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«Барселона» выбивает 12 из 12 и не желает сходить с чемпионского графика. Через пару часов узнаем, что на это ответит «Реал». Лайв для вас провел Илья Потетюев – спасибо за компанию!

  • Закончился 2-ой тайм
90+3' 

НУ ВОТ И ВСЕ! НЕВОЗМОЖНОЕ ОКАЗАЛОСЬ ДЛЯ «РЕАЛ СОСЬЕДАДА» НЕВОЗМОЖНЫМ.

90+2' 

Истекают секунды. Очень близка тяжелейшая гостевая победа «Барсы», но хозяева против.

  • Самуэль Умтити
    Желтая карточкаСамуэль УмтитиБарселонаВо всей суматохе матча как-то потерялась желтая Сэму Умтити. Когда успел, чемпион?
    В этом матчеГолевые передачи1Желтые карточки1Фолы2Фолы против1
90+1' 

Во всей суматохе матча как-то потерялась желтая Сэму Умтити. Когда успел, чемпион?

90' 

Три минуты ко второму тайму добавлено.

88' 

Еще атака «Сосьедада»! «Барселона» даже не помышляет о чужих воротах, только отбиваться приходится!

86' 

Перевес по голевым моментам – 5:4 в пользу хозяев. «Сосьедад» насоздавал сегодня больше!

  • Лука Сангалли
    УшелРубен ПардоРеал СосьедадМногое поставлено на кон, если не все. Неужели так и закончится матч?
    В этом матчеФолы2Фолы против1Угловые1
  • Лука Сангалли
    ВышелЛука СангаллиРеал Сосьедад
85' 

Многое поставлено на кон, если не все. Неужели так и закончится матч?

  • Микель Мерино
    УшелАсьер ИльяррамендиРеал СосьедадДвойная замена у «Сосьедада» – последние перестановки в составе.
    В этом матчеЖелтые карточки1Фолы6Штрафные удары1
  • Микель Мерино
    ВышелМикель МериноРеал Сосьедад
84' 

Двойная замена у «Сосьедада» – последние перестановки в составе.

83' 

Какой пас Мерино! Нельзя такое загубить, но Хуанми постарался. Совсем не хотите отыгрываться, да?

81' 

Момент у Хуанми! Хороший шанс отыграться упускает форвард «Реал Сосьедада».

80' 

В твиттере «Реал Сосьедада» вдохновляют команду на камбэк. Жаль, игроки прям сейчас чем-то заняты и не могут этого прочесть.

79' 

Видаль потерял мяч на левом фланге, и хорошая позиционная атака «Сосьедада» могла начаться! Но не началась – суетятся хозяева.

  • Артуро Видаль
    УшелУсман ДембелеБарселонаПоследняя каталонская замена на сегодня.
    В этом матчеГолы1В створ1Фолы1Фолы против2
  • Артуро Видаль
    ВышелАртуро ВидальБарселона
77' 

Последняя каталонская замена на сегодня.

75' 

Играть осталось 15 минут, и «Барселона» словно чувствует это, постепенно снижая темп матча.

  • Хон Баутиста
    УшелДавид СурутусаРеал СосьедадПервая замена «Сосьедада» очень шумно встречается «Аноэтой».
    В этом матчеФолы1Фолы против1
  • Хон Баутиста
    ВышелХон БаутистаРеал Сосьедад
73' 

Первая замена «Сосьедада» очень шумно встречается «Аноэтой».

71' 

В совершеннейшей растерянности хозяева сейчас пребывают, а каталонцам только того и надо.

69' 

С ног на голову игра перевернулась – «Реал Сосьедад» жизнь к такому точно не готовила.

67' 

#гол Дембеле.

  • Усман Дембеле
    ГолУсман ДембелеБарселонаДва корнера подряд привели к тому, что «Барса» совершенно супротив логики матча повела в счете.
    В этом матчеГолы1В створ1Фолы1Фолы против2
66' 

Два корнера подряд привели к тому, что «Барса» совершенно супротив логики матча повела в счете.

65' 

ДА НЕУЖЕЛИ?! ОХОХОХОХО! 2:1!!!

64' 

Снова угловой будет у «Барсы». На волне успеха летят они скорее подавать этот стандарт!

63' 

Сутолока в штрафной, и Луис Суарес пропихнул в ворота такой важный гол!

  • Луис Суарес
    ГолЛуис СуаресБарселонаГОООООООООООООЛ!!! НУ НЕУЖЕЛИ СРАВНЯЛИ!!!
    В этом матчеГолы1В створ1Фолы против1
62' 

ГОООООООООООООЛ!!! НУ НЕУЖЕЛИ СРАВНЯЛИ!!!

61' 

В ответной атаке удалось «Барсе» угловой заработать. Очень много их сегодня подавали, будет ли толк?

60' 

Сейчас 2-в-1 выходили сан-себастьянцы, но великий Тер Штеген! Срочно ставьте памятник вратарю: очень важный сейв!

58' 

Со временем приобрела «Барселона» привычный вид в том, что касается состава. Но по игре выровнять положение все еще никак не удается – все еще лучше «Реал Сосьедад»!

  • Серхио Бускетс
    УшелРафаБарселонаСерхио, ты как раз вовремя! У нас к тебе срочное дело.
    В этом матчеФолы против2
  • Серхио Бускетс
    ВышелСерхио БускетсБарселона
57' 

Серхио, ты как раз вовремя! У нас к тебе срочное дело.

56' 

Наконец-то! Сейчас на пол выйдет супергерой, который положит мучениям «Барселоны» конец!

55' 

Объявили количество зрителей на новой «Аноэте» – почти 27 тысяч!

53' 

Захватили мяч и инициативу игроки «Сосьедада». Ну конечно, ведь еще необходимо доказать, что выигрывают они не по чистой случайности.

51' 

Плохой матч «Барселоны» обычно приходится на плохой день для Лео Месси. Сегодня – не исключение.

50' 

А вот какие шансы не использовала «Барселона» в первом тайме. В следующие 40 минут нужно придумать кое-что получше!

49' 

Какой пас Месси на Суареса! Но сразу двое защитников стерегли уругвайца и не дали форварду пробить.

48' 

Для «Сосьедада» забивать «Барсе» на «Аноэте» первым – привычное дело. Так случалось в каждом из шести последних матчей этих команд.

47' 

Первые минуты логично продолжают все, то мы видели ранее – «Барса» теряет мяч в простой ситуации, «Сосьедад» не тушуется.

  • Филиппе Коутиньо
    УшелНелсон СемедуБарселонаСразу с замены начинает Вальверде – терпеть происходящее больше нет сил.
  • Филиппе Коутиньо
    ВышелФилиппе КоутиньоБарселона
46' 

Сразу с замены начинает Вальверде – терпеть происходящее больше нет сил.

  • 2-ой тайм
45' 

Возобновилась игра! Второй тайм.

 

Совершенно не понимаеют игроки «Барселоны» кто они, где они и зачем здесь оказались. Инертность и безыдейность – не лучшее оружие в борьбе с таким бойким «Сосьедадом». Надо прибавлять, но есть ли ресурсы? Узнаем во втором тайме, а пока отдохнем!

45+1' 

Конец тайма!

45' 

Одну минуту решил компенсировать арбитр.

  • Асьер Ильярраменди
    Желтая карточкаАсьер ИльяррамендиРеал СосьедадПервое предупреждение – на последней минуте тайма.
    В этом матчеЖелтые карточки1Фолы2Штрафные удары1
44' 

Первое предупреждение – на последней минуте тайма.

43' 

Игроки «Барселоны» умоляли арбитра посмотреть повтор и обратиться к помощи всесильного VAR. Карлос Дель Серро Гранде обойтись без этого, но как показали повторы – возможно, зря.

42' 

Падение Пике в штрафной «Сосьедада»! Не обошлось ли здесь без посторонней помощи?

41' 

Мягкая подача Месси... Ох, Лео, может, лучше стоило пробить самому?

40' 

«Барселона» заработала право на штрафной, а Коутиньо побежал разминаться! Эти события никак связаны, просто ждем розыгрыша.

39' 

Серджи Роберто слишком привык играть на фланге защиты – мне кажется, такая гипотеза хотя бы частично объясняет, почему кантерано «Барсы» так плох сегодня.

37' 

Грубоватый фол Ивана Ракитича. Свободный удар – то, что нужно «Сосьедаду».

35' 

Снова угловой подали каталонцы, использовать превосходство в росте Жерара Пике получилось так себе.

33' 

Чаще всех с мячом оказывается пока правый защитник Нелсон Семеду, который, мягко говоря, не Дани Алвес. Да будь он хотя бы Серджи Роберто – было бы уже лучше того, что мы имеем сейчас!

31' 

У «Сосьедада» никаких проблем – они легко справляются с якобы атаками «Барселоны», и постоянно контратакуют. Поэтому не удивляйтесь, если счет вдруг удвоится.

29' 

И очень, очень много брака! Семеду сейчас разгонялся по флангу, отдал на Суареса, который в простейшей ситуации не смог точно отдать ответный пас на метр вперед.

27' 

Не знаю, почему вдруг вспомнилось отсутствие в старте Бускетса... Хмм, может, потому что раз за разом крайне легко «Сосьедад» проходит через центр поля «блауграны» как к себе домой?

26' 

Красиво Рафинья ушел от двоих соперников, но такую прыть не поддержали партнеры. Ты слишком активный, спокойнее!

25' 

Контратака сан-себастьянцев! По флангу Семеду, который заигрался и не успел вернуться домой. Пусть скажет спасибо подстраховке.

23' 

Но факт остается фактом – по воротам лидер испанской Примеры не пробил пока ни разу!

21' 

Стало стыдно игрокам «Барселоны» за такое тухлое начало – по-настоящему встрепенулись они сейчас! Сразу две атаки через правый фланг провели.

19' 

Снова атака хозяев, и она была очень опасная! «Барса» отбилась, но не без нервов.

17' 

А вот как на «Аноэте» празновали первый забитый мяч. Надеемся, не последний – хочется голевой феерии!

15' 

Очень тяжело сейчас «Барселоне», игру переломить не удается совершенно.

13' 

Одно из приятных воспоминаний от домашних игр с «Барсой» для «Сосьедада» – победный гол дебютанта Ойярсабаля. А что вы делали в свои 18?

12' 

#гол Элустондо.

  • Ариц Элустондо
    ГолАриц ЭлустондоРеал СосьедадПервый же удар в створ «Реал Сосьедада» привел к голу. Когда играешь с «Барсой», нужно относиться к моментам бережно.
    В этом матчеГолы1В створ1Штанги / перекладины1
11' 

Первый же удар в створ «Реал Сосьедада» привел к голу. Когда играешь с «Барсой», нужно относиться к моментам бережно.

10' 

А ВОТ И ГООООООООООЛ! ЭТО «АНОЭТА», ДЕТКА!!!

8' 

Розыгрыш корнера не закончился опасным моментом, но каталонцы закрепились на чужой половине и пока не планируют уходить.

7' 

Прострел Семеду – первый угловой. А защитникам «Сосьедада» вопросик – не самые уверенные действия при выносе мяча.

5' 

Сыграли 5 минут – все спокойно и даже чуть лениво. Раннее начало матча вносит свои коррективы.

4' 

Другой сюрприз – отстутствие в старте Серхио Бускетса. Недавно он отметил десятилетие со дня своего дебюта в главной команде «сине-гранатовых», но Эрнесто Вальверде предоставил отдых крестному отцу тики-таки. Ездивший в сборную Испании Бускетс будет нужен в мидвик – ведь у «Барселоны» на носу старт в Лиге Чемпионов.

3' 

Матч второго круга на «Камп Ноу» остался за «Барселоной» – спасибо Коутиньо, он отчебучил гол неземной красоты. Сегодня бразилец начинает на лавке. Где справедливость?

2' 

Долгие годы перфомансы «Барсы» на «Аноэте» можно было найти в толковом словаре под словом «стыд». Не было побед – страшно представить – с 2007 года! Все закончилось в январе 2018: каталонцы вырвались из порочного круга, а Месси тогда побил рекорд Герда Мюллера по голам в одной лиге из топ-5 – в ворота «Сосьедада» Лео ввинтил свой 366-й мяч в примере.

  • 1-ый тайм
1' 

Матч начался! Лайв ведет Илья Потетюев – скорее ныряем в гущу событий!

 

В Стране Басков сейчас – благодать.

 

Добрый день! «Барселона» приехала в Сан-Себастьян лидером чемпионата Испании. Лео Месси – лучшим бомбардиром и ассистентом. Все слишком радужно и буднично. Если не учитывать тот факт, что играют каталонцы против «Реал Сосьедада» на «Аноэте» – самом несчастливом для «сине-гранатовых» стадионе Примеры. Интрига найдена – давайте смотреть футбол!

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