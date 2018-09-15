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- 2-ой тайм
- Умтити87'
- ИльяррамендиМерино82'
- ПардоСангалли82'
- ДембелеВидаль77'
- СурутусаБаутиста73'
- Дембеле66'
- Суарес63'
- РафаБускетс57'
- Перерыв
- СемедуКоутиньо45'
- 1-ый тайм
- Ильярраменди43'
- Элустондо12'
Перед матчем
Онлайн
Реал Сосьедад - Барселона
Чемпионат Испании - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Сосьедад – Барселона на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 17:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Асьер Гаритано Агирресабаль или Эрнесто Вальверде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Сосьедад и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Сосьедад и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
#гол
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Покажи, как ты соскучился по клубному футболу.
«Барселона» выбивает 12 из 12 и не желает сходить с чемпионского графика. Через пару часов узнаем, что на это ответит «Реал». Лайв для вас провел Илья Потетюев – спасибо за компанию!
НУ ВОТ И ВСЕ! НЕВОЗМОЖНОЕ ОКАЗАЛОСЬ ДЛЯ «РЕАЛ СОСЬЕДАДА» НЕВОЗМОЖНЫМ.
Истекают секунды. Очень близка тяжелейшая гостевая победа «Барсы», но хозяева против.
Во всей суматохе матча как-то потерялась желтая Сэму Умтити. Когда успел, чемпион?
Три минуты ко второму тайму добавлено.
Еще атака «Сосьедада»! «Барселона» даже не помышляет о чужих воротах, только отбиваться приходится!
Перевес по голевым моментам – 5:4 в пользу хозяев. «Сосьедад» насоздавал сегодня больше!
Многое поставлено на кон, если не все. Неужели так и закончится матч?
Двойная замена у «Сосьедада» – последние перестановки в составе.
Какой пас Мерино! Нельзя такое загубить, но Хуанми постарался. Совсем не хотите отыгрываться, да?
Момент у Хуанми! Хороший шанс отыграться упускает форвард «Реал Сосьедада».
В твиттере «Реал Сосьедада» вдохновляют команду на камбэк. Жаль, игроки прям сейчас чем-то заняты и не могут этого прочесть.
Видаль потерял мяч на левом фланге, и хорошая позиционная атака «Сосьедада» могла начаться! Но не началась – суетятся хозяева.
Последняя каталонская замена на сегодня.
Играть осталось 15 минут, и «Барселона» словно чувствует это, постепенно снижая темп матча.
Первая замена «Сосьедада» очень шумно встречается «Аноэтой».
В совершеннейшей растерянности хозяева сейчас пребывают, а каталонцам только того и надо.
С ног на голову игра перевернулась – «Реал Сосьедад» жизнь к такому точно не готовила.
#гол Дембеле.
Два корнера подряд привели к тому, что «Барса» совершенно супротив логики матча повела в счете.
ДА НЕУЖЕЛИ?! ОХОХОХОХО! 2:1!!!
Снова угловой будет у «Барсы». На волне успеха летят они скорее подавать этот стандарт!
Сутолока в штрафной, и Луис Суарес пропихнул в ворота такой важный гол!
ГОООООООООООООЛ!!! НУ НЕУЖЕЛИ СРАВНЯЛИ!!!
В ответной атаке удалось «Барсе» угловой заработать. Очень много их сегодня подавали, будет ли толк?
Сейчас 2-в-1 выходили сан-себастьянцы, но великий Тер Штеген! Срочно ставьте памятник вратарю: очень важный сейв!
Со временем приобрела «Барселона» привычный вид в том, что касается состава. Но по игре выровнять положение все еще никак не удается – все еще лучше «Реал Сосьедад»!
Серхио, ты как раз вовремя! У нас к тебе срочное дело.
Наконец-то! Сейчас на пол выйдет супергерой, который положит мучениям «Барселоны» конец!
Объявили количество зрителей на новой «Аноэте» – почти 27 тысяч!
Захватили мяч и инициативу игроки «Сосьедада». Ну конечно, ведь еще необходимо доказать, что выигрывают они не по чистой случайности.
Плохой матч «Барселоны» обычно приходится на плохой день для Лео Месси. Сегодня – не исключение.
А вот какие шансы не использовала «Барселона» в первом тайме. В следующие 40 минут нужно придумать кое-что получше!
Какой пас Месси на Суареса! Но сразу двое защитников стерегли уругвайца и не дали форварду пробить.
Для «Сосьедада» забивать «Барсе» на «Аноэте» первым – привычное дело. Так случалось в каждом из шести последних матчей этих команд.
Первые минуты логично продолжают все, то мы видели ранее – «Барса» теряет мяч в простой ситуации, «Сосьедад» не тушуется.
Сразу с замены начинает Вальверде – терпеть происходящее больше нет сил.
Возобновилась игра! Второй тайм.
Совершенно не понимаеют игроки «Барселоны» кто они, где они и зачем здесь оказались. Инертность и безыдейность – не лучшее оружие в борьбе с таким бойким «Сосьедадом». Надо прибавлять, но есть ли ресурсы? Узнаем во втором тайме, а пока отдохнем!
Конец тайма!
Одну минуту решил компенсировать арбитр.
Первое предупреждение – на последней минуте тайма.
Игроки «Барселоны» умоляли арбитра посмотреть повтор и обратиться к помощи всесильного VAR. Карлос Дель Серро Гранде обойтись без этого, но как показали повторы – возможно, зря.
Падение Пике в штрафной «Сосьедада»! Не обошлось ли здесь без посторонней помощи?
Мягкая подача Месси... Ох, Лео, может, лучше стоило пробить самому?
«Барселона» заработала право на штрафной, а Коутиньо побежал разминаться! Эти события никак связаны, просто ждем розыгрыша.
Серджи Роберто слишком привык играть на фланге защиты – мне кажется, такая гипотеза хотя бы частично объясняет, почему кантерано «Барсы» так плох сегодня.
Грубоватый фол Ивана Ракитича. Свободный удар – то, что нужно «Сосьедаду».
Снова угловой подали каталонцы, использовать превосходство в росте Жерара Пике получилось так себе.
Чаще всех с мячом оказывается пока правый защитник Нелсон Семеду, который, мягко говоря, не Дани Алвес. Да будь он хотя бы Серджи Роберто – было бы уже лучше того, что мы имеем сейчас!
У «Сосьедада» никаких проблем – они легко справляются с якобы атаками «Барселоны», и постоянно контратакуют. Поэтому не удивляйтесь, если счет вдруг удвоится.
И очень, очень много брака! Семеду сейчас разгонялся по флангу, отдал на Суареса, который в простейшей ситуации не смог точно отдать ответный пас на метр вперед.
Не знаю, почему вдруг вспомнилось отсутствие в старте Бускетса... Хмм, может, потому что раз за разом крайне легко «Сосьедад» проходит через центр поля «блауграны» как к себе домой?
Красиво Рафинья ушел от двоих соперников, но такую прыть не поддержали партнеры. Ты слишком активный, спокойнее!
Контратака сан-себастьянцев! По флангу Семеду, который заигрался и не успел вернуться домой. Пусть скажет спасибо подстраховке.
Но факт остается фактом – по воротам лидер испанской Примеры не пробил пока ни разу!
Стало стыдно игрокам «Барселоны» за такое тухлое начало – по-настоящему встрепенулись они сейчас! Сразу две атаки через правый фланг провели.
Снова атака хозяев, и она была очень опасная! «Барса» отбилась, но не без нервов.
А вот как на «Аноэте» празновали первый забитый мяч. Надеемся, не последний – хочется голевой феерии!
Очень тяжело сейчас «Барселоне», игру переломить не удается совершенно.
Одно из приятных воспоминаний от домашних игр с «Барсой» для «Сосьедада» – победный гол дебютанта Ойярсабаля. А что вы делали в свои 18?
#гол Элустондо.
Первый же удар в створ «Реал Сосьедада» привел к голу. Когда играешь с «Барсой», нужно относиться к моментам бережно.
А ВОТ И ГООООООООООЛ! ЭТО «АНОЭТА», ДЕТКА!!!
Здесь все разжевали по полочкам специально для вас. Не благодарите.
Розыгрыш корнера не закончился опасным моментом, но каталонцы закрепились на чужой половине и пока не планируют уходить.
Прострел Семеду – первый угловой. А защитникам «Сосьедада» вопросик – не самые уверенные действия при выносе мяча.
Запишите в календарь, обведите красным маркером и ничего не планируйте в этот день.
Сыграли 5 минут – все спокойно и даже чуть лениво. Раннее начало матча вносит свои коррективы.
Другой сюрприз – отстутствие в старте Серхио Бускетса. Недавно он отметил десятилетие со дня своего дебюта в главной команде «сине-гранатовых», но Эрнесто Вальверде предоставил отдых крестному отцу тики-таки. Ездивший в сборную Испании Бускетс будет нужен в мидвик – ведь у «Барселоны» на носу старт в Лиге Чемпионов.
Матч второго круга на «Камп Ноу» остался за «Барселоной» – спасибо Коутиньо, он отчебучил гол неземной красоты. Сегодня бразилец начинает на лавке. Где справедливость?
Долгие годы перфомансы «Барсы» на «Аноэте» можно было найти в толковом словаре под словом «стыд». Не было побед – страшно представить – с 2007 года! Все закончилось в январе 2018: каталонцы вырвались из порочного круга, а Месси тогда побил рекорд Герда Мюллера по голам в одной лиге из топ-5 – в ворота «Сосьедада» Лео ввинтил свой 366-й мяч в примере.
Матч начался! Лайв ведет Илья Потетюев – скорее ныряем в гущу событий!
В Стране Басков сейчас – благодать.
Покажи, как ты соскучился по клубному футболу.
Добрый день! «Барселона» приехала в Сан-Себастьян лидером чемпионата Испании. Лео Месси – лучшим бомбардиром и ассистентом. Все слишком радужно и буднично. Если не учитывать тот факт, что играют каталонцы против «Реал Сосьедада» на «Аноэте» – самом несчастливом для «сине-гранатовых» стадионе Примеры. Интрига найдена – давайте смотреть футбол!