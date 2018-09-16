Реал Вальядолид
    -
    19:30
    16.09.18
    Хосе Соррилья
    Алавес
      Чемпионат Испании • Тур 4
      КалендарьТаблица
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      Реал Вальядолид - Алавес
      Чемпионат Испании - 16 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Вальядолид – Алавес на Eurosport.ru! 16 сентября 2018 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Серхио или Абелардо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Вальядолид и Алавес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Вальядолид и Алавес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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