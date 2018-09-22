Реал Мадрид
    -
    21:45
    22.09.18
    Сантьяго Бернабеу
    Эспаньол
      Чемпионат Испании • Тур 5
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      Онлайн
      Реал Мадрид - Эспаньол
      Чемпионат Испании - 22 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Эспаньол на Eurosport.ru! 22 сентября 2018 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хулен Лопетеги или Руби? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Эспаньол и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Эспаньол, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Владислав Прусов
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      Всем привет! «Реал» потерял очки с «Атлетиком», но в этом туре «галактикос» снова ожидает легкая победа с коронацией Бэйла.

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