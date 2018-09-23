Барселона
    -
    21:45
    23.09.18
    Камп Ноу
    Жирона
      Чемпионат Испании • Тур 5
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      Барселона - Жирона
      Чемпионат Испании - 23 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Жирона на Eurosport.ru! 23 сентября 2018 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрнесто Вальверде или Эусебио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Жирона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Барселона и Жирона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Илья Потетюев
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      Всем привет. Фестиваль испанского футбольного сепаратизма – каталонское дерби. Ждет ли «Барсу» легкая прогулочка? После матча против «Сосьедада» – уверенности никакой.

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