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Леганес - Вильярреал

Чемпионат Испании - 16 сентября 2018

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Леганес – Вильярреал на Eurosport.ru! 16 сентября 2018 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Маурисио Пеллегрино или Хавьер Кальеха? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Леганес и Вильярреал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Леганес и Вильярреал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

