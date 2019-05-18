Онлайн

Сельта - Райо Вальекано

Чемпионат Испании - 18 мая 2019

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Сельта – Райо Вальекано на Eurosport.ru! 18 мая 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Франсиско Эскриба или Paco Пако? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сельта и Райо Вальекано и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сельта и Райо Вальекано, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

