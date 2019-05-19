Реал Мадрид
    -
    13:00
    19.05.19
    Сантьяго Бернабеу
    Реал Бетис
      Чемпионат Испании • Тур 38
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      Онлайн
      Реал Мадрид - Реал Бетис
      Чемпионат Испании - 19 мая 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Реал Бетис на Eurosport.ru! 19 мая 2019 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Кике Сетьен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Реал Бетис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Реал Бетис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Василий Легейдо
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      12:47 

      Последний тур – праздник для «Реала». Не из-за результатов, а потому что после матча с «Бетисом» худший сезон «бланкос» в XXI веке наконец закончится.

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