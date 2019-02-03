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Реал Мадрид - Алавес
Чемпионат Испании - 3 февраля 2019
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Алавес на Eurosport.ru! 3 февраля 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сантьяго Солари или Абелардо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Алавес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Мадрид и Алавес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Кажется, проблемный «Реал» понемногу выздоравливает – по крайней мере, последние результаты внушают в болельщиков «бланкос» оптимизм. Игра против «Алавеса» покажет: не расходятся ли догадки с реальным положением дел.