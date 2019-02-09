Атлетико Мадрид
    -
    18:15
    09.02.19
    Ванда Метрополитано
    Реал Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 23
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      Онлайн
      Атлетико Мадрид - Реал Мадрид
      Чемпионат Испании - 9 февраля 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Атлетико Мадрид – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 9 февраля 2019 года в 18:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Диего Симеоне или Сантьяго Солари? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетико Мадрид и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Атлетико Мадрид и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Главный мадридский клуб играет против какого-то там очередного «Реала». На «Ванда Метрополитано» будет сладко.

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