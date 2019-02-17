Реал Бетис
    -
    22:45
    17.02.19
    Бенито Вильямарин
    Алавес
      Чемпионат Испании • Тур 24
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Реал Бетис - Алавес
      Чемпионат Испании - 17 февраля 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Бетис – Алавес на Eurosport.ru! 17 февраля 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Кике Сетьен или Абелардо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Бетис и Алавес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Бетис и Алавес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0