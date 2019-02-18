Уэска
    -
    23:00
    18.02.19
    Эль-Алькорас
    Атлетик Бильбао
      Чемпионат Испании • Тур 24
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      Уэска - Атлетик Бильбао
      Чемпионат Испании - 18 февраля 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Уэска – Атлетик Бильбао на Eurosport.ru! 18 февраля 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Франсиско или Гаиска Гаритано? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уэска и Атлетик Бильбао и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Уэска и Атлетик Бильбао, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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