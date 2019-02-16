Барселона
    -
    22:45
    16.02.19
    Камп Ноу
    Реал Вальядолид
      Чемпионат Испании • Тур 24
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Барселона - Реал Вальядолид
      Чемпионат Испании - 16 февраля 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Реал Вальядолид на Eurosport.ru! 16 февраля 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрнесто Вальверде или Серхио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Реал Вальядолид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Барселона и Реал Вальядолид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Данил Тармасинов
      Главное 
       
       Удалить
       

      Первая команда Испании принимает на 100-тысячном стадионе 15-й клуб Примеры. «Барселона» против «Вальядолида»!

      Комментарии 0