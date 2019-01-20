Реал Бетис
Завершено
0
3
-
2
0
14:00
20.01.19
Бенито Вильямарин
Жирона
Чемпионат Испании • Тур 20
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Реал Бетис
  • Жирона
  • Каналес (P)
    90'
  • Рамальо
    83'
  • МоронЛайнес
    81'
  • ДумбияДуглас
    78'
  • FernándezМуньеса
    72'
  • СанабрияЛимонес
    71'
  • ГуардадоФеддаль
    66'
  • Морон
    66'
  • ПорроРамальо
    61'
  • Алькала
    55'
  • Морон
    54'
  • 1-ый тайм
  • Реал Бетис
  • Жирона
  • Санабрия
    45'
  • Думбия
    44'
  • Fernández
    39'
  • Серрано
    36'
  • Тельо
    12'
  • Порро
    11'
Перед матчем

Онлайн
Реал Бетис - Жирона
Чемпионат Испании - 20 января 2019

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Бетис – Жирона на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Кике Сетьен или Эусебио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Бетис и Жирона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Бетис и Жирона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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