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- 2-ой тайм
- Каналес (P)90'
- Рамальо83'
- МоронЛайнес81'
- ДумбияДуглас78'
- FernándezМуньеса72'
- СанабрияЛимонес71'
- ГуардадоФеддаль66'
- Морон66'
- ПорроРамальо61'
- Алькала55'
- Морон54'
- 1-ый тайм
- Санабрия45'
- Думбия44'
- Fernández39'
- Серрано36'
- Тельо12'
- Порро11'
Перед матчем
Онлайн
Реал Бетис - Жирона
Чемпионат Испании - 20 января 2019
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Бетис – Жирона на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Кике Сетьен или Эусебио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Бетис и Жирона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Бетис и Жирона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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