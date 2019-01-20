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- 2-ой тайм
- Месси90'
- ВесгаЭрасо86'
- РодригесЭль Жар86'
- БрэйтуэйтСантос78'
- Суарес71'
- ДембелеМалком69'
- АртурРакитич64'
- АленьяМесси64'
- Роберто60'
- Брэйтуэйт57'
- Аленья54'
- 1-ый тайм
- Дембеле32'
- Омеруо30'
- Tarin22'
- Бускетс12'
- Брэйтуэйт8'
Перед матчем
Онлайн
Барселона - Леганес
Чемпионат Испании - 20 января 2019
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Леганес на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Эрнесто Вальверде или Маурисио Пеллегрино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Леганес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Барселона и Леганес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
#гол
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Момент, когда «Барса» повисла на волоске – травма Дембеле после гола «Леганеса». Гости поймали волну и вполне могли забить второй, каталонцы же не знали, что им делать и выглядели потерянными. Но стоило вступить в игру гению со скамейки, и у «Леганеса» не осталось аргументов. Трудовая победа «Барсы» перед двумя труднейшими выездами. С вами за этим матчем следил Илья Потетюев, спасибо за компанию!
КОНЕЦ МАТЧА! «Барселона» помучилась, но взяла у «Леганеса» реванш за поражение в первом круге!
Еще угловой «Барсы»! Совсем расклеился «Леганес» и смирился со своей участью.
Ракитич в штрафной возит оборону, зарабатывает угловой, а после сам же его завершает могучим страйком метров с 30. Мимо, но опасно.
Второй ассист в этом матче оформил вездесущий Альба и в очередной раз доказал: без него сегодняшней «Барсе» никак.
#гол Месси.
ГОООООООЛ! ИМЕНИ МЕССИ И АЛЬБЫ – ПАРОЧКА СНОВА ВСЕМ ПОКАЗАЛА, КАК НАДО!
Сантос залез в офсайд – Тер Штеген медленно разбегается перед выносом мяча из штрафной.
Семь минут добавил Бенгоэччеа! Взбодриться, «Леганес» – поиграем еще!
Месси тащит мяч со своей половины поля и зарабатывает фол. Тепрь игроки «Барсы» спокойно и без спешки разыгрывают свободный.
Сильва сфолил в атаке – ох, как же это невовремя для мечтающего отыграться «Леганеса»!
Коуч «Леганеса» сделал все, что мог. Дальше надежда на удачу.
Была не была: «Леганес» приготовил двойную замену.
Месси разгонял контратаку «блауграны», но опорник «Леганеса» коварно обокрал гения в центре поля. Никакого уважения.
Катают мяч на левом фланге у самого углового флажка. Хм, неужели это затяжка времени?
Быстро разыграли корнер гости, но и быстро мяч потеряли. Понеслась «Барса» в атаку.
«Леганес» был близок к тому, чтобы сравнять счет! Вышедший на замену Сантос вместо гола получает только угловой.
Спорный гол забросил Суареса в топ-5 лучших страйкеров «Барсы». Топище!
«Леганес» не теряет надежд на то, чтобы спасти матч. Все-таки ни разу за сезон не проиграть «Барсе» – приятная перспектива.
УУУХ, ОПАСНО КАК! Суарес получил мяч на 11-метровой отметки, но пробил точно в Куэльяра! Шикарный шанс увеличить отрыв упустили каталонцы.
Если нужно выбрать героя второго плана, то это без сомнений Аленья. Очень солидный матч выдал кантерано.
ПРОДОЛЖАЕМ МАТЧ – ГОЛ ОФИЦИАЛЬНО ЗАСЧИТАН И ОТМЕНЕН НЕ БУДЕТ!
Куэльяру нехорошо: уже очень долго оказывают помощь голкиперу, а запасной Лунин даже пошел разминаться. Судьи же тянут с ответом.
#гол Суареса. Смотрите сами и решайте: нужна ли отмена этого мяча или нет.
Впрочем, не так быстро: видеоассистенты считают, что в этом моменте не все так однозначно – похоже, прежде чем забить, Суарес нарушил правила на вратаре.
ГОООООООЛ! И ВСЕ-ТАКИ ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ!
И все-таки пришлось «Барсе» потратить третью замену – дальше без Дембеле, увы.
Брэйтуэйт – только третий игрок, забивший в ворота двух главных суперклубов Испании. Почетный список, в который тяжело попасть.
Беда не приходит одна: Дембеле получил травму и не встает. Вот это уже грустненько.
Вальверде считает, что игре каталонцев нужна двойная инъекция. Вот настолько все стало хуже.
Лео Месси: да придет спаситель!
Роберто получил карточку. Все у «Барсы» полетело в пропасть.
Исполнение подкачало. Но этот паренек все равно на взводе.
Дерзкие гости не успокаиваются – заработали штрафной и пугают «блауграну» перспективой пропустить второй гол.
Ну все, повод выпустить Месси найдет. Да и Лео уже переоделся – вот-вот выскочит на поле спасать Отечество.
#гол Брэйтуэйта.
Забить «Реалу» и «Барсе» за одну неделю – выполнено. Брэйтуэйт творит невозможное.
ААААААААААА! «ЛЕГАНЕС» СРАВНЯЛ СЧЕТ! ВОТ ЭТО ДА!
Суарес с линии штрафной пристреливался – получилось тухленько. Куэльяр даже прыгать не стал.
Умопомрачительный Дембеле снова заработал на себе фол. Такими темпами он всех игроков «Леганеса» на карточки пересажает.
Аленья слишком дерзко вел борьбу – юнца остудили карточкой.
Стадион снова взорвался и не успокаивается – МЕССИ ПОБЕЖАЛ НА РАЗМИНКУ!
Подача Дембеле с правого фланга, но у Пике не получился удар. Играем дальше.
Пас Дембеле на Роберто, но судья остановил игру – на Серхи нарушили правила, «Барса» пробьет штрафной.
Дембеле сегодня настолько крут, что о нем можно говорить бесконечно. Вы посмотрите на его статистику обводок – лучший результат «Барсы» в сезоне во всех соревнованиях!
Ответ «Барсы»! Дембеле отдал пас пяткой точно на ход Коутиньо, но бразилец жахнул мимо створа.
Сильва получил мяч на фланге, но вот кросс в штрафную не получился – забрал мяч Тер Штеген.
Режиссеры долго держали план на скамейке «Барсы» – уж очень долго он не появлялся. Но вот наконец вышел и присел – можно выдохнуть и смотреть матч.
ПРОДОЛЖАЕМ! Тренеры обошлись без перестановок в перерыве.
Коротко о героях первого тайма. Он такой один – с показателями, о которых мечтал бы даже Месси.
ПЕРЕРЫВ! «Барса» комфортно ведет в счете – даже Лео Месси не понадобился.
Одну минуту добавил арбитр – видимо, из-за ожидания подсказок от видеоассистентов.
Дембеле один на фланге хозяйничает, это опасно! Великолепно выкатил под удар Коутиньо, но бразилец в касание пробил мимо створа.
Альба замыслил проникающий пас на Аленью, но брутальные защи в рамках правил затерли молодого каталонца и не дали ему до мяча добраться.
Неодобрительно гудит стадион – дружочки главного арбитра у мониторов остались с ним солидарны и пенальти на повторах тоже не увидели.
Суарес рухнул после контакта с Куэльяром – Бенгоэччеа не впечатлен. Правда, видеоассистенты этот момент, похоже, посмотрят.
Что ты делаешь, Дембеле! Троих человек нанизал на дриблинге, даже не заметив. Только Омеруо остановил окрыленного голом француза.
Дембеле – воплощение футбольной гармонии. Кто еще одинаково часто забивает как левой, так и правой?
#гол Дембеле.
Настырный Пике до последнего не желал падать и сохранил владение. Все не зря: роскошный дриблинг, безупречное видение поля и пас на Альбу, а потом изящное завершение Дембеле принесли «Барсе» лидерство в счете.
ГОООООООЛ! ЭСТЕТ ДЕМБЕЛЕ – ОТ ШТАНГИ ПОЛОЖИЛ КРАСАВЦА!
За этот фол, кстати, Омеруо наградили карточкой. А как иначе – срыв перспективной атаки.
А вот и Дембеле! Хотел один на один с Куэльяром выбежать, но на Суаресе сфолили раньше.
Как-то Дембеле в тень ушел, и количество опасных моментов «Барсы» тут же сократилось.
Артур отпасовал на Суареса, но пока тот разворачивался, его уже встретил Сиовас. Пока, атака.
Пике оставил свою позицию, но успел вернуться и подчистить – Весга не воспользовался положением.
Опасный штрафной заработала «Барселона» прямо по центру ворот. Суарес пробил, попал в створ, но Куэльяра не напугал – очень легко кипер мяч зафиксировал.
Аленья! Снова на высоте техника этого парня. Ракитич, поберегись: этот парень может отобрать твое место в основе такими темпами.
Первый пас Пике в этой атаке изначально был обречен на перехват – Роберто старался, как мог, но сделать что-то было трудно.
Процент владения на эту минуту: 73% – 27%. В пользу «Барсы», естественно – «Леванте» пыхтит, но держится.
Снова повел «Леганес» – но пока лишь по предупреждениям.
Дембеле ошибся в передаче и подарил мяч Ресио. Игрок «Леванте» оказался столь же милосердным и бездумно отпасовал прямо на Вермалена.
«Барса», кстати, выровнялась по желтым с «Леганесом» – Бускетс проштрафился.
Броуновское движение «Барсы» в атаке не привело ни к чему – гостей это не смутило, мяч они перехватили.
Родригес не выполнил точный перевод на Сильву, и теперь уже Дембеле полетел вперед наказывать «Леганес» за оплошность.
Аленья снова тащит мяч на дриблинге, потом пяткой отыграл Коутиньо. И все ради того, чтобы Суарес не смог войти в штрафную.
Радиоуправляемая диагональ Суареса на Дембеле – со своей половины поля, к углу чужой штрафной. Конфета! Жаль, француз неточно прострелил и потерял владение.
Артур красиво вышел из-под прессинга Весги. Да, пришлось пасовать назад, но изящно. И мяч сохранен.
Аленья прошел двоих, но на линии штрафной оступился и мяч потерял. Впрочем, повтор не убедил в том, что Ресио обошелся с молодым кантерано «Барсы» без нарушения правил.
Крутейший пас на Альбу! И такую конфетку Жорди не сумел обработать в штрафной – обиднейшая потеря и обрыв перспективной атаки.
Огрызнулся «Леганес» атакой, но Вермален начеку. Прервал прострел с левого фланга и не дал Эн-Несири добраться до мяча.
Дембеле самый оживляющий трибуны игрок – каждое его полезное действие, каждая обводка или обостряющий пас встречается одобрительным гулом. Кажется, где-то на скамейке заревновал Лео Месси.
Всего 10 минут сыграли, а «Леганес» насобирал уже 6 фолов и одну желтую. Многообещающий старт.
Первый угловой заработала «Барселона» – он закончился фолом Пике в штрафной против Ресио.
Грязнейший прием Брэйтуэйта против Пике. В прыжке прямой ногой засадил в грудь Пике. Можно только радоваться, что это лишь желтая.
Дембеле! Изящно накрутил Весгу, но вдруг на его пути возник капитан Сиовас и опасность погасил.
Для Тер Штегена сегодня исключительно памятный матч – никто из немецких вратарей не сыграл в Примере матчей больше Марка-Андре.
Из 25 выездных матчей Ла Лиги «Леганес» выиграл лишь один. Статистика, после которой Месси можно не выпускать даже на замену.
Роберто вроде бы достал мяч, уже ушедший за лицевую после паса Коутиньо. Но судья был другого мнения и назначил удар от ворот.
Месси нет, зато в основе возник великий и ужасный Вермален. И уже заработал на себе фол.
Решение Вальверде дать отдых Месси объяснимо и понятно – уже через 3 дня играть тяжелейший матч в Кубке Короля на «Рамон Санчес Писхуан» против «Севильи». Там Лео будет точно нужнее.
НАЧАЛИ!
Привет! Месси начнет этот матч на скамейке, а значит умершая было интрига оживает вновь. Лайв для вас проведет Илья Потетюев – караулим сенсацию вместе!
На неделе «Леганес» обыграл «Реал» в Кубке Короля и стал лишь второй командой, сумевшей в этом сезоне победить и «Мадрид», и «Барсу». Но сегодня это едва ли поможет гостям: злющие каталонцы жаждут реванша за унизительное поражение в первом круге и не остановятся ни перед чем.