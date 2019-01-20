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- 2-ой тайм
- УильямсGuruzeta90'
- ГомесДе Маркос76'
- БеньятСан-Хосе74'
- Токо Экамби71'
- МореноБакка66'
- Гонсалес62'
- ФорнальсЧуквуэзе59'
- КостаПедраса58'
- Гаспар57'
- Иборра54'
- 1-ый тайм
- Беньят40'
- Фунес Мори37'
- Коста (А)19'
Перед матчем
Онлайн
Вильярреал - Атлетик Бильбао
Чемпионат Испании - 20 января 2019
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Вильярреал – Атлетик Бильбао на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 18:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Луис Гарсия Пласа или Гаиска Гаритано? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вильярреал и Атлетик Бильбао и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Вильярреал и Атлетик Бильбао, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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