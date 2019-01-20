Вильярреал
Завершено
0
1
-
1
0
18:15
20.01.19
Эстадио де ла Серамика
Атлетик Бильбао
Чемпионат Испании • Тур 20
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Вильярреал
  • Атлетик Бильбао
  • УильямсGuruzeta
    90'
  • ГомесДе Маркос
    76'
  • БеньятСан-Хосе
    74'
  • Токо Экамби
    71'
  • МореноБакка
    66'
  • Гонсалес
    62'
  • ФорнальсЧуквуэзе
    59'
  • КостаПедраса
    58'
  • Гаспар
    57'
  • Иборра
    54'
  • 1-ый тайм
  • Вильярреал
  • Атлетик Бильбао
  • Беньят
    40'
  • Фунес Мори
    37'
  • Коста (А)
    19'
Перед матчем

Онлайн
Вильярреал - Атлетик Бильбао
Чемпионат Испании - 20 января 2019

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Вильярреал – Атлетик Бильбао на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 18:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Луис Гарсия Пласа или Гаиска Гаритано? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вильярреал и Атлетик Бильбао и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Вильярреал и Атлетик Бильбао, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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