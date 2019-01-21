Эйбар
    -
    23:00
    21.01.19
    Ипуруа
    Эспаньол
      Чемпионат Испании • Тур 20
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Эйбар - Эспаньол
      Чемпионат Испании - 21 января 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Эйбар – Эспаньол на Eurosport.ru! 21 января 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосе Луис Мендилибар или Руби? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эйбар и Эспаньол и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эйбар и Эспаньол, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0