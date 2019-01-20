Райо Вальекано
Завершено
0
2
-
2
0
20:30
20.01.19
Вальекас
Реал Сосьедад
Чемпионат Испании • Тур 20
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Райо Вальекано
  • Реал Сосьедад
  • Димитриевски
    88'
  • Льоренте
    87'
  • ТрехоПоцо
    86'
  • ЖозеХуанми
    83'
  • Жозе
    82'
  • ИмбулаМедран
    78'
  • Веласкес
    76'
  • СангаллиРамирес
    74'
  • ЭмбарбаБебе
    63'
  • 1-ый тайм
  • Райо Вальекано
  • Реал Сосьедад
  • Морено
    39'
  • Эмбарба
    28'
  • Комесанья
    22'
Перед матчем

Онлайн
Райо Вальекано - Реал Сосьедад
Чемпионат Испании - 20 января 2019

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Райо Вальекано – Реал Сосьедад на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Мичел или Иманол Альгвасил? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Райо Вальекано и Реал Сосьедад и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Райо Вальекано и Реал Сосьедад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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