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- 2-ой тайм
- Димитриевски88'
- Льоренте87'
- ТрехоПоцо86'
- ЖозеХуанми83'
- Жозе82'
- ИмбулаМедран78'
- Веласкес76'
- СангаллиРамирес74'
- ЭмбарбаБебе63'
- 1-ый тайм
- Морено39'
- Эмбарба28'
- Комесанья22'
Перед матчем
Онлайн
Райо Вальекано - Реал Сосьедад
Чемпионат Испании - 20 января 2019
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Райо Вальекано – Реал Сосьедад на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Мичел или Иманол Альгвасил? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Райо Вальекано и Реал Сосьедад и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Райо Вальекано и Реал Сосьедад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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