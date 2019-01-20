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- 2-ой тайм
- Рохер90'
- Рохер90'
- РочинаМансанара90'
- Калеро90'
- Кабако88'
- МайоральРохер83'
- ВильяЧоп82'
- Фернандес78'
- БардхиВукчевич76'
- УналВерде64'
- МойяноКеко64'
- Джейсон62'
- Рочина55'
- 1-ый тайм
- Коке42'
- Антоньито40'
- Унал16'
- Бардхи14'
Перед матчем
Онлайн
Леванте - Реал Вальядолид
Чемпионат Испании - 20 января 2019
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Леванте – Реал Вальядолид на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Пако Лопес или Серхио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Леванте и Реал Вальядолид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Леванте и Реал Вальядолид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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