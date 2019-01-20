Леванте
Завершено
0
2
-
0
0
20:30
20.01.19
Сьюдад де Валенсия
Реал Вальядолид
    Чемпионат Испании • Тур 20
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Леванте
    • Реал Вальядолид
    • Рохер
      90'
    • Рохер
      90'
    • РочинаМансанара
      90'
    • Калеро
      90'
    • Кабако
      88'
    • МайоральРохер
      83'
    • ВильяЧоп
      82'
    • Фернандес
      78'
    • БардхиВукчевич
      76'
    • УналВерде
      64'
    • МойяноКеко
      64'
    • Джейсон
      62'
    • Рочина
      55'
    • 1-ый тайм
    • Леванте
    • Реал Вальядолид
    • Коке
      42'
    • Антоньито
      40'
    • Унал
      16'
    • Бардхи
      14'
    Перед матчем

    Онлайн
    Леванте - Реал Вальядолид
    Чемпионат Испании - 20 января 2019

    Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Леванте – Реал Вальядолид на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Пако Лопес или Серхио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Леванте и Реал Вальядолид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Леванте и Реал Вальядолид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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