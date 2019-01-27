Эспаньол
    -
    22:45
    27.01.19
    Корнелья-Эль Прат
    Реал Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 21
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      Эспаньол - Реал Мадрид
      Чемпионат Испании - 27 января 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Эспаньол – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 27 января 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Руби или Сантьяго Солари? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эспаньол и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эспаньол и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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