Леганес
    -
    20:30
    26.01.19
    Бутарке
    Эйбар
      Чемпионат Испании • Тур 21
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      Онлайн
      Леганес - Эйбар
      Чемпионат Испании - 26 января 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Леганес – Эйбар на Eurosport.ru! 26 января 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маурисио Пеллегрино или Хосе Луис Мендилибар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Леганес и Эйбар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Леганес и Эйбар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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