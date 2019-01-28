Алавес
    -
    23:00
    28.01.19
    Мендисорроса
    Райо Вальекано
      Чемпионат Испании • Тур 21
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      Алавес - Райо Вальекано
      Чемпионат Испании - 28 января 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Алавес – Райо Вальекано на Eurosport.ru! 28 января 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Абелардо или Мичел? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Алавес и Райо Вальекано и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Алавес и Райо Вальекано, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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