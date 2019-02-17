Реал Мадрид
    -
    14:00
    17.02.19
    Сантьяго Бернабеу
    Жирона
      Чемпионат Испании • Тур 24
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      Перед матчем

      Онлайн
      Реал Мадрид - Жирона
      Чемпионат Испании - 17 февраля 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Жирона на Eurosport.ru! 17 февраля 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сантьяго Солари или Эусебио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Жирона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Жирона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Мазилкин
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      Новый матч вашего любимого клуба и «Реала»! Ныряй в лайв Eurosport.ru – тут океан из фактов и приколюх.

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