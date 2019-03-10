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Реал Вальядолид - Реал Мадрид
Чемпионат Испании - 10 марта 2019
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Вальядолид – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 10 марта 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Серхио или Сантьяго Солари? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Вальядолид и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Вальядолид и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Мадридский «Реал» последовательно вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов. Чтобы не потерять даже математические шансы на испанское чемпионство, нужно побеждать на выезде «Вальядолид».