Леванте
    -
    22:45
    24.02.19
    Сьюдад де Валенсия
    Реал Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 25
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      Леванте - Реал Мадрид
      Чемпионат Испании - 24 февраля 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Леванте – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 24 февраля 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Пако Лопес или Сантьяго Солари? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Леванте и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Леванте и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Джамал Аль-Ханаки
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      Добрый вечер! «Реал» сражается с «сине-гранатовой» командой.

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