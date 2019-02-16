Райо Вальекано
    -
    18:15
    16.02.19
    Вальекас
    Атлетико Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 24
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      Райо Вальекано - Атлетико Мадрид
      Чемпионат Испании - 16 февраля 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Райо Вальекано – Атлетико Мадрид на Eurosport.ru! 16 февраля 2019 года в 18:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мичел или Диего Симеоне? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Райо Вальекано и Атлетико Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Райо Вальекано и Атлетико Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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