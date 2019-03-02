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Реал Мадрид - Барселона
Чемпионат Испании - 2 марта 2019
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Барселона на Eurosport.ru! 2 марта 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сантьяго Солари или Эрнесто Вальверде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Мадрид и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Реал» получил три пробоины в Кубке, но спустя три дня новое Класико. «Барселона» снова на «Бернабеу», поэтому в Мадриде будет жарковато.