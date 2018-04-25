«Шлюха Мамича, ты еще пожалеешь». За что ненавидят и презирают Луку Модрича в Хорватии

«Лука, ты навсегда запомнишь этот день!» – нацарапали хорватские болельщики летом прошлого года на стенах заброшенного отеля в Задаре. В нем семья Модрича жила пять лет после бегства из родного Затона в начале югославской войны, когда повстанцы повесили на городской площади деда Модрича, тоже Луку, и сожгли полгорода.

Граффити на стенах Задара сверкали еще более крепкими ругательствами: «Шлюха Мамича, ты еще пожалеешь», «сукин сын» и «Лука – банкомат». Такую реакцию вызвал отказ полузащитника «Реала» от первоначальных показаний в суде против серого кардинала хорватского футбола Здравко Мамича. Этот человек 15 лет рулил загребским «Динамо» и расставил руководителей-марионеток в федерации футбола и сборной. Здравко продвигал в национальную команду клиентов лояльных ему агентов.

Хорватские болельщики настолько устали от наглости и беззакония Мамича, что умышленно вредили собственной сборной – лишь бы пострадала подконтрольная управленцу федерация. В 2014-м фанаты устроили файер-шоу, повлекшее остановку отборочного матча с Италией, горланили нацистские кричалки в матче с Норвегией и вывесили баннер «Не хотим видеть сборную на Евро-2016».

Мамича несколько раз арестовывали за агрессию в отношении журналистов и финансовые махинации, но Здравко всегда выпутывался благодаря покровительству высокопоставленных чиновников. В 2015-м у Хорватии появился шанс искоренить систему, когда один человек подстроил футбольные законы под свои интересы, а все, что можно «Динамо», запрещалось остальным клубам. Мамича арестовали за аферы с трансферами игроков и уклонение от уплаты налогов на 30 миллионов евро. Чтобы коррупционер не отмазался, как раньше, суд перенесли из Загреба в Осиек.

Главными свидетелями по делу Мамича суд определил Деяна Ловрена и Луку Модрича. Прокуроры не нашли ничего противоправного в документах по продаже нынешнего игрока «Ливерпуля» в «Лион», а вот с Модричем все оказалось гораздо запутаннее. В 2008-м «Тоттенхэм» заплатил 21 миллион евро за трансфер полузащитника, но «Динамо» досталась лишь половина от этих денег. Остальные 50% ушли на личный счет игрока в рамках дополнительного соглашения к контракту – такую схему придумал Мамич, отобравший впоследствии у Луки большую часть его доли.

«Я безгранично доверял Мамичу, который в 14 лет зачислил меня в «Динамо» и обеспечил всем необходимым, – заявил на допросе Лука, объяснив, что подписал документы, связанные с переходом в «Тоттенхэм», не прочитав их. – Через несколько дней после поступления денег из Лондона я поехал в банк вместе с братьями Здравко и отдал им деньги, из которых 1,9 млн евро оставил себе». По такой схеме Мамич работал со всеми игроками «Динамо» и через сообщников в других клубах. Не обладавший лицензией агента Здравко вышел на свободу под залог в 1,5 миллиона евро.

На первом допросе в 2015-м Модрич признался, что подписал дополнительное соглашение с Мамичем после перехода в «Тоттенхэм»: так «Динамо» не досчиталось денег, а государство – налогов. Это обстоятельство стало одним из главных пунктов обвинения против Здравко и квалифицировалось как юридическая уловка с его стороны. Воротилу давно бы закрыли на 10 лет, как требовал того суд, но спустя два года после первого допроса Модрич неожиданно изменил показания. Растерянный и сильно напуганный Лука заявил, что не разобрался в первый раз с обстоятельствами дела и теперь настаивает, что подписал дополнительное соглашение с Мамичем еще в 2004-м.

«Я забыл, когда это было, запутался… Это случилось так давно, – промямлил Модрич прошлым летом. – Теперь я точно помню, что подписал приложение к основному договору до перехода в «Тоттенхэм». Капитан сборной отказался топить покровителя, вызвав сначала разочарование, а после и ненависть хорватской торсиды. Негативные эмоции фанатов усилила сказанная на суде фраза Луки: «Я не помню, когда дебютировал за национальную сборную».

«Какой позор! – воскликнул присутствовавший на суде хорватский журналист Деа Редзич. – Это был март 2006-го, мы выиграли у Аргентины 3:2. Модрич сыграл отлично и благодаря этому матчу попал в заявку на финальную часть чемпионата мира. Капитану стыдно не помнить такой момент».

Весной 2018-го суд выдвинул против Луки обвинение в лжесвидетельстве – теперь полузащитнику грозит пять лет тюрьмы. В Хорватии существует мнение среди болельщиков, что на Модрича оказали давление – Мамич не так всесилен как раньше, но по-прежнему представляет угрозу.

Долгое время стонавшая под гнетом футбольного мафиози нация желает очищения и отмщения – для хорватов важно, чтобы преемники Мамича работали честно. Можно предположить, что Лука и в самом деле не помнит, что и когда подписывал в юном возрасте, но на родине его отказ восприняли как предательство, нерешительность и трусость. Скорее всего, теперь Мамича оправдают, и он уедет из страны – в прошлом году Здравко пережил два покушения и попал в больницу с огнестрельным ранением. Модричу грозит условный срок и испорченная репутация.

Единственный и последний шанс 32-летнего Луки все исправить – удачно выступить с командой на ЧМ-2018. Если Модрич обделается, то вряд ли вернет уважение соотечественников и навсегда останется в их памяти марионеткой Мамича.

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