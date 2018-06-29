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Sport: «Барселона» готова продать вратаря Яспера Силлессена за 30 миллионов евро

Sport: «Барселона» готова продать Силлессена за 30 миллионов евро
Eurosport

29/06/2018 в 22:06Обновлено 29/06/2018 в 23:52

Кому он нужен за такие деньги?

Вратарь Яспер Силлессен может уйти из «Барселоны» в летнее трансферное окно.

Каталонцы готовы продать кипера за 30 миллионов евро, несмотря на сумму отступных в 60 миллионов. В «Барселоне» считают Силлессена идеальным вторым вратарем, но если он захочет уйти, то клуб не станет его удерживать. На игрока претендуют «Ливерпуль» и «Челси», сообщает Sport.

  • В сезоне-2017/18 Яспер провел 11 матчей. 9 из них – в Кубке Испании.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

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