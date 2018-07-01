Tuttosport: Криштиану Роналду может перейти в «Ювентус»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду может сменить команду в летнее трансферное окно.

Как пишет Tuttosport, Роналду отклонил предложение «галактикос» о новом контракте и ищет свежего вызова в карьере. Подходящим вариантом может стать «Ювентус»: в туринском клубе наконец-то наладили отношения с агентом Криштиану Жорже Мендешем, что подтверждает сделка по Жоау Канселу.

В «Ювентусе» уверены, что трансфер Роналду станет отличным имиджевым решением.

Криштиану выступает за «Реал» с 2009 года. За это время он забил столько, что ты мог бы озолотиться.

Нынешний контракт Рона с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

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