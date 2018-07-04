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Криштиану Роналду закончился в «Реале». «Ювентус» – идеальный пенсионный клуб для португальца

Роналду закончился в «Реале». «Ювентус» – идеальный пенсионный клуб для Криша
Александр Петров

25 мин. назад

Лучшего момента уйти не будет.

Видимо, Криштиану не блефовал. Разговоры про неустроенность, демарш сразу после финала ЛЧ, интервью друзей, сокрушавшихся, что Рону не доплачивают – казалось, это просто очередная кампания по выбиванию еще более жирного контракта у Флорентино.

Но на этот раз все серьезно. Роналду специально под трансфер договорился с клубом о сбросе суммы отступных до смешных по нынешним меркам 120 миллионов, а итальянские и испанские медиа трубят об устной договоренности «Ювентуса» с португальцем.

Если Криштиану действительно уходит, то он делает это в идеальный момент. Это будет окончание эры прежнего «Реала» с трехлетней гегемонией в ЛЧ. Рон дождался трофеев после не самых урожайных первых сезонов в Мадриде, а новый период в клубе вряд ли будет столь же богатым на титулы – Рон это понимает. Рекорды побиты, «Золотые мячи» на полке, потенциал сотрудничества с Королевским клубом практически исчерпан. Роналду зимой исполнилось 33, и каким бы идеальным атлетом он ни был, фаза неизбежного футбольного старения подступила вплотную. Нужен интересный и при этом посильный на ближайшие сезоны вызов.

Криштиану Роналду («Реал» Мадрид)

Криштиану Роналду («Реал» Мадрид)Getty Images

На первый взгляд, выбор клуба неоднозначный – слухи неизменно связывали Роналду либо с возвращением в Англию, либо с более гламурным и респектабельным в последние годы проектом в Париже, а никак не с потерявшей былой лоск Серией А. Но именно этот вариант прекрасен для всех.

«Реал» получит солидную компенсацию в 100-120 миллионов евро, разгрузку зарплаты под новую суперзвезду, которой, скорее всего, очень скоро станет Неймар. Новому же тренеру уход Роналду даст возможность долгосрочного строительства команды – насколько, конечно, вообще может коуч в Мадриде что-то планировать, когда президентом клуба остается Перес.

«Ювентус» – команда c отличными шансами на ЛЧ, богатой историей и глубоким составом, который нуждался и нуждается в большой звезде. Феерить на уровне итальянского чемпионата Криш сможет еще несколько лет – здесь даже Лука Тони в 38 клал двадцатку за сезон. С заработком помимо основного у Рона тоже проблем не будет: по части личных рекламных контрактов Италия явно Испании не уступит. Как и не уступит по комфорту жизни – это тебе не дождливые вечера в Стоке.

Для «Юве», у которого амбиции куда серьезнее двух проигранных еврокубковых финалов, трансфер Роналду станет ядерным подтверждением высочайшего статуса. Несмотря на абсолютное доминирование в Италии последнего десятилетия, готовых топовых игроков не из Серии А «Ювентус» привлечь не в состоянии. Приход Криштиану, безусловно, повлияет на восприятие туринского клуба и итальянского чемпионата, который, как и «Ювентус», давно соскучился по суперзвездным именам.

Криштиану Роналду, «Реал Мадрид»

Криштиану Роналду, «Реал Мадрид»Getty Images

Высока вероятность, что Роналду закончит карьеру не в Европе. Криштиану не раз признавался, что хотел бы напоследок поиграть в MLS. На вопрос о Серии А португалец отвечал уклончиво: мол, чемпионат уважаю, но для меня он на третьем месте после английского и испанского. Но когда ехать за океан еще рано, а в двух главных футбольных лигах мира незакрытых целей не осталось, закончить европейскую карьеру триумфом в Италии было бы идеальным вариантом для наследия Роналду. Как уходить красиво из «Юве» в MLS Криш может спросить у Пирло, который провел четыре блистательных года в Турине. На 3-4 сезона игры на старосветском уровне у Роналду еще есть запал.

Как раз хватит на то, чтобы покорить еще одну страну.

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