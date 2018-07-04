Криштиану Роналду закончился в «Реале». «Ювентус» – идеальный пенсионный клуб для португальца

Видимо, Криштиану не блефовал. Разговоры про неустроенность, демарш сразу после финала ЛЧ, интервью друзей, сокрушавшихся, что Рону не доплачивают – казалось, это просто очередная кампания по выбиванию еще более жирного контракта у Флорентино.

Но на этот раз все серьезно. Роналду специально под трансфер договорился с клубом о сбросе суммы отступных до смешных по нынешним меркам 120 миллионов, а итальянские и испанские медиа трубят об устной договоренности «Ювентуса» с португальцем.

Если Криштиану действительно уходит, то он делает это в идеальный момент. Это будет окончание эры прежнего «Реала» с трехлетней гегемонией в ЛЧ. Рон дождался трофеев после не самых урожайных первых сезонов в Мадриде, а новый период в клубе вряд ли будет столь же богатым на титулы – Рон это понимает. Рекорды побиты, «Золотые мячи» на полке, потенциал сотрудничества с Королевским клубом практически исчерпан. Роналду зимой исполнилось 33, и каким бы идеальным атлетом он ни был, фаза неизбежного футбольного старения подступила вплотную. Нужен интересный и при этом посильный на ближайшие сезоны вызов.

Криштиану Роналду («Реал» Мадрид)Getty Images

На первый взгляд, выбор клуба неоднозначный – слухи неизменно связывали Роналду либо с возвращением в Англию, либо с более гламурным и респектабельным в последние годы проектом в Париже, а никак не с потерявшей былой лоск Серией А. Но именно этот вариант прекрасен для всех.

«Реал» получит солидную компенсацию в 100-120 миллионов евро, разгрузку зарплаты под новую суперзвезду, которой, скорее всего, очень скоро станет Неймар. Новому же тренеру уход Роналду даст возможность долгосрочного строительства команды – насколько, конечно, вообще может коуч в Мадриде что-то планировать, когда президентом клуба остается Перес.

«Ювентус» – команда c отличными шансами на ЛЧ, богатой историей и глубоким составом, который нуждался и нуждается в большой звезде. Феерить на уровне итальянского чемпионата Криш сможет еще несколько лет – здесь даже Лука Тони в 38 клал двадцатку за сезон. С заработком помимо основного у Рона тоже проблем не будет: по части личных рекламных контрактов Италия явно Испании не уступит. Как и не уступит по комфорту жизни – это тебе не дождливые вечера в Стоке.

Для «Юве», у которого амбиции куда серьезнее двух проигранных еврокубковых финалов, трансфер Роналду станет ядерным подтверждением высочайшего статуса. Несмотря на абсолютное доминирование в Италии последнего десятилетия, готовых топовых игроков не из Серии А «Ювентус» привлечь не в состоянии. Приход Криштиану, безусловно, повлияет на восприятие туринского клуба и итальянского чемпионата, который, как и «Ювентус», давно соскучился по суперзвездным именам.

Криштиану Роналду, «Реал Мадрид»Getty Images

Высока вероятность, что Роналду закончит карьеру не в Европе. Криштиану не раз признавался, что хотел бы напоследок поиграть в MLS. На вопрос о Серии А португалец отвечал уклончиво: мол, чемпионат уважаю, но для меня он на третьем месте после английского и испанского. Но когда ехать за океан еще рано, а в двух главных футбольных лигах мира незакрытых целей не осталось, закончить европейскую карьеру триумфом в Италии было бы идеальным вариантом для наследия Роналду. Как уходить красиво из «Юве» в MLS Криш может спросить у Пирло, который провел четыре блистательных года в Турине. На 3-4 сезона игры на старосветском уровне у Роналду еще есть запал.

Как раз хватит на то, чтобы покорить еще одну страну.

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