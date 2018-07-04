Eurosport
O Jogo: нападающий «Реала» Криштиану Роналду дал согласие на переход в «Ювентус»
Португальская суперзвезда все ближе к Италии.
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в скором времени станет игроком туринского «Ювентуса».
Футболист встретился с представителями «Юве» и согласился на переход. Роналду подпишет четырехлетнее соглашение, мадридский клуб получит за Криштиану 120 миллионов евро, сообщает O Jogo.
- Роналду пришел в мадридский суперклуб в 2009 году. Ждет ли ЛЧ Криштиану в Турине?
- За эти 9 лет он выиграл с командой 4 Лиги чемпионов, по 2 чемпионата Испании, Кубка и Суперкубка страны, Суперкубка Европы и ЧМ среди клубов.
Роналду закончился в «Реале». «Ювентус» – идеальный пенсионный клуб для португальца
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте