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O Jogo: нападающий «Реала» Криштиану Роналду дал согласие на переход в «Ювентус»

O Jogo: Роналду дал согласие на переход в «Ювентус»
Eurosport

1 час назадОбновлено 1 минуту назад

Португальская суперзвезда все ближе к Италии.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в скором времени станет игроком туринского «Ювентуса».

Футболист встретился с представителями «Юве» и согласился на переход. Роналду подпишет четырехлетнее соглашение, мадридский клуб получит за Криштиану 120 миллионов евро, сообщает O Jogo.

  • Роналду пришел в мадридский суперклуб в 2009 году. Ждет ли ЛЧ Криштиану в Турине?
  • За эти 9 лет он выиграл с командой 4 Лиги чемпионов, по 2 чемпионата Испании, Кубка и Суперкубка страны, Суперкубка Европы и ЧМ среди клубов.

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