Медиа сообщили об обвинении Росселя в покупке печени для Абидаля на черном рынке. Клуб это отрицает

В сети появилась информация, что экс-президенту «Барселоны» Сандро Роселю помимо обвинения в финансовых махинациях придется ответить по еще одному эпизоду.

Руководитель клуба, якобы, купил печень для экс-защитника «Барселоны» Эрика Абидаля на черном рынке – об этом сообщило издание El Confidencial.

Каталонская команда опровергла информацию. «В свете опубликованных сегодня сообщении об операции по пересадки печени Эрику Абидалю, «Барселона» полностью отрицает любые нарушения в этом деле, так же как и Абидаль, и клиника в Барселоне», – говорится в заявлении на сайте «Барсы».

Сам экс-защитник в твиттере тоже опроверг факт такого рода сделки: «Я чувствую себя обязанным сообщить о своем раздражении и печали в связи с сегодняшними новостями о моей возможно нелегальной трансплантации печени. Из уважения к моей семье, медикам и всем, кто оказался в аналогичной ситуации, я хотел бы искренне извиниться, если в какой-то момент возникли сомнения в необоснованности опубликованных сегодня новостей. Мой двоюродный брат Жерар пожертвовал свою печень, чтобы спасти мне жизнь, и я действительно благодарен ему за это. Надлежащие процедуры и протоколы своевременно и неукоснительно выполнялись. Медицинская документация, которая доказывает это, доступна».

Сейчас Абидаль является техническим секретарем «Барселоны». Кого купят каталонцы летом?

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