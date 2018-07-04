Marca: нападающий «Реала» Криштиану Роналду ищет дом в Турине

Надпадающий «Реала» Криштиану Роналду все ближе к переходу в итальянский «Ювентус».

Футболист последние две недели ведет поиски дома в Турине. Роналду понимает, что зимы на севере Италии жестче, чем в Испании, и осознает, что ему будет сложно найти место с таким же мягким климатом, как в Мадриде, сообщает Marca.

По информации итальянских медиа «Юве» заплатит за Роналду 120 миллионов евро.

Криштиану за 9 лет в Королевском клубе выиграл с командой 4 Лиги чемпионов, по 2 чемпионата Испании, Кубка и Суперкубка страны, Суперкубка Европы и ЧМ среди клубов.

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