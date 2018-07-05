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AS: «Ювентус» будет платить Криштиану Роналду 30 миллионов евро в год

AS: «Ювентус» будет платить Роналду 30 миллионов евро в год
Eurosport

35 мин. назад

Почти на 10 миллионов больше, чем португалец получает сейчас.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду сделал еще один шаг в сторону перехода в «Ювентус».

Португалец уже договорился со «старой синьорой» о деталях контракта. Роналду будет получать в Италии 30 млн евро в год, передает AS. В настоящий момент Криштиану зарабатывает 21 млн евро.

Теперь «Ювентусу» нужно договориться с «Реалом». Ранее сообщалось, что сделка обойдется «бьянконери» в 120 млн евро.

  • Роналду выступал за «Реал» с 2009 года, провел 438 матчей и забил 450 голов.
  • В составе «Реала» Криштиану выиграл 2 Ла Лиги, 2 Кубка и 2 Суперкубка Испании, 4 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка Европы и 3 Клубных чемпионата мира.

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