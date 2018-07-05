«Реал» представил форму на сезон-2018/19. Никакого Криштиану Роналду на промо нет

5 июля «Реал» выпустил хронологию эволюции домашней формы за последние 86 лет.

На промо пять игроков мадридской команды позируют в новых майках. Среди них не оказалось Криштиану Роналду.

По сообщению испанских и итальянских медиа, в ближайшее время Роналду перейдет в «Ювентус», где будет получать 30 млн евро в год. Сделка принесет «Реалу» 120 млн евро.

Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «МЮ» за 94 млн евро. На тот момент это был трансферный рекорд.

В составе мадридского клуба Криштиану выиграл 2 Ла Лиги, 2 Кубка и 2 Суперкубка Испании, 4 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка Европы и 3 Клубных чемпионата мира.

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