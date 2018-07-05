Sport Mediaset: «Ювентус» планирует представить нападающего «Реала» Криштиану Роналду в субботу

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду станет игроком «Ювентуса» на этой неделе.

«Ювентус» хочет представить португальца уже в субботу 7 июля. Генеральный и спортивный директоры туринцев Джузеппе Маротта и Фабио Паратици уже отправились в Мадрид, чтобы завершить трансфер, сообщает Sport Mediaset.

Журналист Sky Sports Гильем Балаге подтвердил, что «Ювентус» нашел средства на трансфер и зарплату Криштиану, а «Реал» не против продать игрока.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 года, провел 438 матчей и забил 450 мячей. Сколько он наколотит соперникам «Юве»?

В составе «Реала» Криштиану выиграл две Ла Лиги, 2 Кубка и 2 Суперкубка Испании, 4 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка Европы и 3 Клубных чемпионата мира.

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