Криштиану Роналду в «Ювентусе» – как Лионель Месси в Аргентине. Только еще хуже

Кажется, Криштиану Роналду правда переедет в Турин. У этой трансферной истории нет одной конкретной причины – Криш устал и от налоговой возни, и от вечной торговли за новый контракт, и от импульсивности Флорентино Переса, и от регулярных тренерских рокировок, и даже от хронических дуэлей с Лионелем Месси.

Вероятно, главных факторов два: скоропостижный уход Зидана и нежелание клуба радикально повышать форварду зарплату. Начинать все заново и привыкать к Хулену Лопетеги португальцу не захотелось, поэтому Роналду решил, что пришло время уходить. Разумно.

Криштиану РоналдуGetty Images

Второй аспект этой сделки – внезапность. Лучше даже не пытаться сосчитать, сколько минут жизни сожгли люди, которые всю весну читали то про «ПСЖ», то про «МЮ», то про Катар, то про Китай. Урок очень простой: трансферные сплетни – контент для спинного мозга, так что лучше вообще их игнорировать. Но есть и парадокс: переезд в Париж или Манчестер был бы для Криша полезнее, чем побег в Турин. А пенсия в условном «Гуанчжоу» или «Аль-Садде» сделала бы Роналду гораздо богаче, чем зарплата в «Юве».

Итальянцы поступают нерационально, глупо и поверхностно. Им настолько скучно в Серии А, что они выдумывают сюжеты чисто ради резонанса и хейта. У «синьоры» замечательный состав, который нужно лишь слегка омолодить (и укрепить защиту), но вместо этих манипуляций клуб подписывает 33-летнюю суперзвезду с чудовищным эго и бешеными запросами.

Криш и «Юве» элементарно не нужны друг другу. Во-первых, туринцы рассчитывают, что Роналду наконец дотащит их до Кубка чемпионов. Полнейший абсурд – цель нависнет над португальцем, как золото чемпионата мира – над несчастным Лео. В «ПСЖ» хватило бы и полуфинала (уже новый уровень), в «МЮ» – выхода в восьмерку (не были там 5 лет), а в Турине не обрадуются даже финалу. Их «Ювентус» проигрывал и до Роналду – там уже привыкли рубиться в главных матчах Европы, а потом топать со стадионов с печальными физиономиями.

Криштиану Роналду забивает в матче «Ювентус» – «Реал Мадрид»Getty Images

По сути, Криш зачем-то рискует последними годами карьеры. Это не новый грандиозный вызов, а тотальное безумие. Тщеславный португалец меньше всего хочет, чтобы про него говорили нечто в духе «Хм, да, в «Реале» был хорош, жаль, что в Турине смазанно получилось». При этом шансов на титул в ЛЧ объективно минимум – сегодняшний Роналду жестко зависим от партнеров, а у «Юве» хоть и достойная, но точно не лучшая полузащита в Европе (в отличие от «Реала»).

Во-вторых, Аллегри – упрямый дятел и тактический фанат: он ни за что не будет подстраивать игру строго под Криша. Поэтому вероятность конфликта (сначала профессионального, а потом и личного) между фронтменом и алленаторе запредельна. Так уже было у Неймара в «ПСЖ» – ничего нового, все предсказуемо.

В-третьих, «Ювентус» можно было бы понять, если бы «синьора» швырялась свободными заработанными деньгами. Но уже ясно, что ради Криша туринцы расстанутся как минимум с Игуаином, а как максимум еще и с Дибалой. Впрочем, 100 млн на трансфер Роналду – полбеды: гораздо сильнее смущает его зарплата. Итальянцы готовы платить 30 млн евро в год на протяжении трех сезонов – пока Кришу не исполнится 36.

Проблема в том, что сейчас максимальный оклад в Серии А – 7,5 млн евро, то есть в 4 раза меньше, чем ожидается у португальца. Легко представить, как Роналду будут хлестать итальянские медиа, причем по любому поводу. Не забиваешь три матча подряд? Соберись, у тебя 30 млн зарплата. В Турине холодно и скучно? Пф, за такие деньги можно и потерпеть. Сильно лупят по ногам парни из подвала таблицы? Привыкай и отрабатывай оклад, пупсик. Ты здесь не для слез, а для ЛЧ.

Криштиану РоналдуEurosport

По сути, «Юве» проинвестирует 190 млн евро (по факту – больше) в банальную мечту о долгожданном еврокубке. Этими деньгами можно распорядиться гораздо мудрее и рациональнее, но туринский менеджмент повелся на компромиссный ценник 33-летнего страйкера.

В итоге союз Криштиану и «синьоры» вряд ли сделает счастливым хоть кого-то, кроме Жорже Мендеша. Вот увидите: Роналду психанет, не доиграет в «Юве» до конца контракта и уедет туда, куда мог бы легко свалить уже сейчас.

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