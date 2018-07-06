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Facebook запустит реалити-шоу с Криштиану Роналду

Facebook запустит реалити-шоу с Роналду
Eurosport

22 мин. назад

Где Криш, там и рейтинги.

Facebook планирует запустить реалити-шоу с португальским нападающим Криштиану Роналду.

В настоящий момент ведутся переговоры между социальной сетью и 5-кратным обладателем «Золотого мяча». Запуск документального проекта, если переговоры закончатся успешно, пройдет на стриминговой платформе Facebook Watch, сообщает журнал Variety.

Реалити-шоу с участием Криштиану будет основано на документальном сериале об игроке в американский футбол Томе Брэди «Том против времени».

  • Корпорация Марка Цукерберга готова заплатить около 11,7 млн евро за 13 эпизодов с участием игрока.
  • Криштиану – самый популярный спортсмен в Facebook. Его аккаунт насчитывает более 120 млн подписчиков.

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