Винисиус будет получать в «Реале» 7,5 млн евро в год и станет в клубе шестым по зарплате

Перед сезоном-2019/20 ряды «Реала» пополнит бразильский вундеркинд Винисиус Жуниор. О его приходе клуб объявил еще в 2017 году, но только сейчас стали известны данные о будущей зарплате игрока.

Юный бразилец сходу получит оклад в 7,5 млн евро в год, передает Sportune. В настоящий момент только Криштиану Роналду (21 млн евро), Гарет Бэйл (16,8), Серхио Рамос (9,6), Тони Кроос (9,6) и Лука Модрич (8,6) получают больше.

Покупка Винисиуса обошлась «Реалу» в 45 млн евро. На момент объявления о сделке он стал вторым самым дорогим бразильцем после Неймара.

Хотя изначально футболист должен был перейти в «Реал» в 2019 году, не исключается, что трансфер состоится уже в июле, когда Винисиусу исполнится 18.

В 2018 году 17-летний юниор провел 17 матчей за «Фламенго», забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.

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