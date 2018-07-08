Mediaset Premium: «Реал» объявит об уходе нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус» 10 июля

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду перейдет в «Ювентус» на следующей неделе.

Президент мадридцев Флорентино Перес объявит об уходе португальца во вторник 10 июля, во время заседания совета директоров клуба. «Сливочные» требуют от Роналду публичного заявления, что инициатором ухода является он сам. В противном случае «Реал» не снизит сумму его трансфера в «Ювентус» до 100 миллионов евро, сообщает Mediaset Premium.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 года, провел 438 матчей и забил 450 мячей.

В составе «Реала» Криштиану выиграл две Ла Лиги, 2 Кубка и 2 Суперкубка Испании, 4 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка Европы и 3 Клубных чемпионата мира.

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