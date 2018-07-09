«Спасибо президенту, клубу и партнерам». Бензема отметил памятную дату твитом, похожим на прощание

Форвард «Реала» Карим Бензема оставил противоречивое послание в твиттере, намекнув на возможный уход из клуба.

«Девять лет назад я впервые надел футболку «Реала». Спасибо президенту, клубу, партнерам по команде и всем тренерам, с которыми я работал. Горд защищать эту эмблему и вечно благодарен «Реалу», – написал Бензема.

Карим выступает за «Реал» с 2009 года. За это время он забил за мадридский клуб 127 голов в 276 матчах.

В составе «Мадрида» французский страйкер выиграл 4 Лиги чемпионов, 2 чемпионата Испании, 2 Кубка Короля, 2 Суперкубка Испании, 3 Суперкубка УЕФА, а также трижды побеждал в клубном чемпионате мира.

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