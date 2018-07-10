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«Барселона» объявила о трансфере Артура из «Гремио» за 31+9 миллионов евро

«Барселона» объявила о трансфере Артура за 31+9 миллионов евро
Eurosport

9 мин. назад

Замена Паулиньо.

«Барселона» объявила о покупке полузащитника «Гремио» Артура. За 21-летнего футболиста каталонский клуб заплатит 31 млн евро, еще 9 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Срок соглашения Артура с «Барселоной» – 6 сезонов, сумма отступных, прописанная в его контракте, – 400 млн евро.

  • В текущем сезоне чемпионата Бразилии Артур провел за «Гремио» 7 матчей и забил один мяч.
  • «Барселона» в прошедшем сезоне выиграла чемпионат Испании и Кубок Короля.

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