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Танкреди Пальмери: «Криштиану Роналду встретится с президентом «Ювентуса» в Греции»

Пальмери: «Роналду встретится с президентом «Ювентуса» в Греции»
Eurosport

34 мин. назад

Сделка все ближе.

Форвард «Реала» Криштиану Роналду в ближайшее время встретится с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли. Переговоры пройдут на нейтральной территории.

«Бум! Криштиану Роналду встретится с президентом «Ювентуса» в Греции», – написал итальянский инсайдер Танкреди Пальмери.

«Эксклюзив: президент «Ювентуса» этим утром в аэропорту Пизы вылетает в Каламату (Греция) на встречу с Роналду».

  • Покупка пятикратного обладателя «Золотого мяча» обойдется «Ювентусу» в 100-130 млн евро.
  • Криштиану выступал за «Реал» с 2009 года, выиграл 2 Ла Лиги, по 2 Кубка и Суперкубка Испании, 4 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка Европы и 3 Клубных чемпионата мира. Теперь он будет зажигать в Италии.

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