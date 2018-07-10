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«Реал» объявил об уходе нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус»

«Реал» объявил об уходе Роналду в «Ювентус»
Eurosport

1 час назад

Вот и все.

Мадридский «Реал» объявил, что согласился отпустить нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус».

Клуб отметил, что сделал это в ответ на просьбу и желание португальского игрока. «Реал» всегда будет твоим домом», – говорится в сообщении на официальном сайте «сливочных».

  • Роналду выступал за «Реал» с 2009 года, провел 438 матчей и забил 450 мячей. Повторит в «Ювентусе»?
  • В составе «Реала» Криштиану выиграл две Ла Лиги, 2 Кубка и 2 Суперкубка Испании, 4 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка Европы и 3 Клубных чемпионата мира.

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